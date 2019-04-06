Online dizi ve film izleme platformu Netflix, daha düşük ücretli yeni paketini Türkiye’de test etmeye başladı. Netflix’in internet sitesi üzerinden kullanıcılara sunulan seçenekler arasında bulunan “Temel”, “Standart” ve “Özel” paketlerin yanına, “Mobil Paket” de eklendi.

İşte mobil paket planı

Sadece mobil cihazlar için geliştirilen bu paketin Türkiye için açıklanan liste fiyatı ise 7.99 TL oldu. Aynı anda tek bir mobil cihazda (akıllı telefon veya tablet) Netflix izlenmesine olanak sunulan mobil pakette yayınlar standart çözünürlükte izlenebiliyor, bunun dışında HD veya Ultra HD yayın seçeneği ise sunulmuyor.

Netflix Mobil Paket de diğer Netflix paketlerinde olduğu gibi ilk üyelikte ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Bu paketin, mobil cihazlarındaki tarayıcı üzerinden Netflix’in internet sitesine giren bazı kullanıcılara seçenek olarak gösterildiğini de belirtelim.

İLK MALEZYA'DA DENENMİŞTİ

Bilindiği üzere Netflix, mobil cihazlardan daha düşük fiyata izlenmesi ya da daha kısa süreli abonelikler gibi seçenekleri belirli ülkelerde bir süredir test ediyor.

BU PLAN TUTARSA NETFLİX YÜZDE 50 UCUZLAYACAK

Ortaya çıkan bu son plan ve ücretlerden, 2018 yılının son aylarında Malezya'da başlatılan mobil paket çalışmaları kapsamında Türkiye de mobil paket testlerine dahil edildiği anlaşılıyor. Ancak bu testler kapsamında geliştirilip, kullanıcı geri dönüşlerine göre şekillendirilen paket ve uygulamaların her zaman hayata geçirilmediğini de belirtmekte fayda var.