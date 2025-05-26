New York Knicks, Indiana Pacers'a karşı seriyi 2-1'e getirdi
NBA Doğu Konferansı finalinde ilk iki maçı kaybeden New York Knicks, Indiana Pacers'ı deplasmanda 106-100 yenerek seriyi 2-1'e getirdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 106-100 yenerek seride ilk galibiyetini aldı.
Doğu Konferansı finalindeki üçüncü karşılaşmada konuk ekip Knicks, Pacers'ı 6 sayı farkla yendi.
Knicks'te Karl-Anthony Towns 24, Jalen Brunson ise 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Indiana Pacers'ta Tyrese Haliburton, 20 sayı kaydederken Myles Turner ise 19 sayı attı.
Pacers, bu mağlubiyete rağmen seride 2-1 önde bulunuyor.