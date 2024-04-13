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        Haberler Spor Futbol İngiltere Newcastle United: 4 - Tottenham: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Newcastle United: 4 - Tottenham: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Newcastle United, evinde Tottenham'ı 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 13.04.2024 - 19:02
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        Newcastle United, Tottenham'ı farklı geçti!
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        İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Newcastle United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Sports Direct Arena'da oynanan müsabakayı Newcastle United 4-0'lık skorla kazandı.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30 ve 51. dakikalarda Alexander Isak, 32'de Anthony Gordon ve 87'de Fabian Schar attı.

        Bu sonucun ardından Newcastle United, puanını 50'ye yükseltti. Tottenham ise 60 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Siyah Beyazlılar, Manchester United'a konuk olacak. Tottenham ise evinde Manchester City'i ağırlayacak.

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