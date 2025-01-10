Neymar, 2024'te dakikada 2.5 milyon euro kazandı!
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e astronomik maaşla transfer olan Neymar, geçtiğimiz sezondan bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oldukça az forma şansı bulabildi. 2024 yılında 42 dakika süre alan Brezilyalı yıldız, 101 milyon euro kazandı.
Brezilyalı yıldız Neymar, 2023 yazında astronomik maaşla Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Neymar'ın 2 yılda toplamda 300 milyon euro kazanacağı açıklanmıştı.
Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon euroya kadar çıkacağı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığı süren 32 yaşındaki futbolcu 2024 yılında toplamda 42 dakika süre aldı.
Foot Mercato'nun haberine göre; Neymar, 42 dakika forma giydiği 2024'te toplamda 101 milyon euro kazandı.
Brezilyalı yıldız, oynadığı dakika başına yaklaşık 2.5 milyon euro gelir elde etti.