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        Haberler Spor Futbol Fransa Nice - Saint-Etienne: 8-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Nice - Saint-Etienne: 8-0 (MAÇ SONUCU)

        Fransa Ligue 1'de Nice, sahasında ağırladığı Saint-Etienne'e adeta gol olup yağdı. Kırmızı-siyahlılar, rakibini 8-0 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 11:43 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:43
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        Fransa'da tarihi skor: 8-0!
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        Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Nice, sahasında Saint-Etienne ile karşılaştı. Rakibine gol yağdıran Nice, Allianz Riviera'da oynanan mücadeleden 8-0 galip ayrıldı.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Batubinsika (k.k.), 7. dakikada Ndombele, 24. dakikada Cho, 26 ve 39. dakikada Moukoko, 76. dakikada Diop ve 86. dakikada penaltıdam Rosario kaydetti.

        Franck Haise'nin öğrencileri bu sonuçla ligde 2. galibiyetlerini aldı. Saint-Etienne ise 4. kez mağlup oldu.

        Nice puanını 7'ye çıkarırken, Saint-Etienne 3 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Nice, Lens'e konuk olacak. Etienne ise Nantes deplasmanına gidecek.

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