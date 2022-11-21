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Haberler Dünyadan Nicki Aycox hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Nicki Aycox hayatını kaybetti

'Supernatural'da canlandırdığı 'Meg Masters' ile tanınan oyuncu Nicki Aycox, 47 yaşında hayatını kaybetti

Nicki Aycox hayatını kaybetti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Bir süredir kanserle mücadele eden 'Supernatural'da canlandırdığı 'Meg Masters' ile tanınan Nicki Aycox, 47 yaşında hayata veda etti.

"SAVAŞÇI BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ"

Acı haberi ise eşinin kardeşi Susan Raab Ceklosky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ceklosky, gönderisinde "Güzel, akıllı, katı, inanılmaz yetenekli ve sevgi dolu görümcem vefat etti, yanında erkek kardeşim Matt Raab vardı. Nicki ve Matt'in Kaliforniya'da birlikte harika bir yaşamları vardı. Kesinlikle savaşçı bir kişiliğe sahipti ve onu tanıyan herkes çok severdi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl lösemi teşhisi konulan oyunun ölüm nedeni ise henüz belirtilmedi. Nicki Aycox'ın vefat haberini öğrenen 'Supernatural'ın yaratıcısı Eric Kripke de sosyal medyada bir paylaşım yaparak, "İlk 'Meg Masters'ımız olan Nicki Aycox'un vefat ettiğini duymak çok üzücü. Çok gençti. Replikleri bal ve zehir gibi aktarırdı" ifadelerini kullandı.

Nicki Aycox, daha önce; 'Cold Case', 'LAX', 'Ed', 'Law & Order', 'Las Vegas', 'Dark Blue', 'USA High', 'Dark Angel', 'Ally McBeal', 'The X-Files', 'Boy Meets World' ve 'Providence' gibi pek çok dizide rol almıştı.

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