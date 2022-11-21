Bir süredir kanserle mücadele eden 'Supernatural'da canlandırdığı 'Meg Masters' ile tanınan Nicki Aycox, 47 yaşında hayata veda etti.
"SAVAŞÇI BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ"
Acı haberi ise eşinin kardeşi Susan Raab Ceklosky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ceklosky, gönderisinde "Güzel, akıllı, katı, inanılmaz yetenekli ve sevgi dolu görümcem vefat etti, yanında erkek kardeşim Matt Raab vardı. Nicki ve Matt'in Kaliforniya'da birlikte harika bir yaşamları vardı. Kesinlikle savaşçı bir kişiliğe sahipti ve onu tanıyan herkes çok severdi" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR