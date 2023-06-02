Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun sarı-kırmızılı kulüpten ayrılacağı iddia edildi.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15 milyon euro karşılığında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımda kendisinden beklenen patlamayı yapamasa da İtalya'da gündemden düşmüyor.
  • Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri

    23 yaşındaki futbolcuyla Juventus ve Milan gibi İtalyan devleri ilgilenirken, Zaniolo'nun da ülkesine dönmek istediği öne sürüldü.
  • Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri

    İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; İtalyan milli futbolcu Milan'ın transfer listesinde ilk sırada bulunuyor. 
  • Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Haberde; Zaniolo'nun Galatasaray'daki geleceğinden emin olmadığı ve takımdan ayrılabileceği yönünde demeç verdiği belirtildi. 
  • Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Milanlı yetkililerin Zaniolo'yu kadrolarına katabilmek için gizli çalışmalar yürüttüğü ifade edildi. 
  • Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Genç yıldızın 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi düşünen Milan yönetiminin, transferde önceliğini Zaniolo'ya verdiği kaydedildi. 
  • Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri

    G.SARAY 16 MİLYON KAR EDECEK!

    Zaniolo'nun 35 milyon euroya Milan'a transfer olması halinde sarı-kırmızılılar %20 kardan pay oranı olan 4 milyon euroyu Roma'ya ödeyecek, 31 milyon euro ise Galatasaray'ın kasasına girecek. Böylece Cimbom, 15 milyon euroya aldığı Zaniolo'dan 16 milyon euro kar edecek.
  • Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray'da bu sezon 9 lig maçına çıkan Zaniolo, takımına 3 gollük katkıda bulundu.
  • Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri

    İtalyan yıldız, sezonun ilk yarısında ise Roma formasıyla 17 resmi maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
  • Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo'nun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor. 
  • Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri

    MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

    Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da sergilediği performans sonrası İtalya Milli Takımı'nın 15 Haziran'da Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna çağrıldı.
  • Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Teknik direktör Mancini, 23 yaşındaki yıldızı daha önce oynanan Malta ve İngiltere maçlarına da davet etmeyi düşünmüş, ancak deprem nedeniyle Türkiye'de liglere ara verildiği için çok fazla maç eksiği olması sebebiyle bu kararından vazgeçmişti.
  • Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Yıldız oyuncu daha önce 11 kez İtalya A Milli Takımı'nın formasını giymiş ve iki kez de gol sevinci yaşamıştı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.