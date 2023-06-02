G.SARAY 16 MİLYON KAR EDECEK!

Zaniolo'nun 35 milyon euroya Milan'a transfer olması halinde sarı-kırmızılılar %20 kardan pay oranı olan 4 milyon euroyu Roma'ya ödeyecek, 31 milyon euro ise Galatasaray'ın kasasına girecek. Böylece Cimbom, 15 milyon euroya aldığı Zaniolo'dan 16 milyon euro kar edecek.