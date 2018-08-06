400 metrekarelik serada, boru içinde hobi olarak çilek üretimine başlayan un değirmeni sahibi Ömer Akın'ın hasat ettiği çilekler büyük ilgi gördü. Akın, çilek satışından elde ettiği gelirin iyi olması üzerine daha geniş alanda üretim için harekete geçti.



Topraksız tarım yapacağını söyleyen Ömer Akın, "Küçük bir alanda boruların içine topraksız çilek dikimi yaptık. Boru içerisindeki topraklar yurt dışından gelen özel bir karışımdır. Yurt dışından getirdiğimiz toprakların içine biz de mineraller ekledik. Dikimi yaptığımız boru içindeki çileklerin ömrü 4 yıl. İlk hasadımız fide başına 50 gramdan başlıyor ve her yıl artarak devam ediyor. 400 metrekare olan üretim alanımızı 40 hektara genişleteceğiz" dedi.



Yetiştirdiği çileğin kilosunun 8-10 TL arasında satıldığını belirten Akın, "Bu çilek şu an piyasada 8-10 TL arasında alıcı buluyor. Bu çileği diğerlerinden ayıran bir özelliği de tamamen organik olmasıdır. Bu çileği kış yaz devamlı hasat yapabilirsiniz. Tabii kış ayında üzerini örtüp sera içerisine almak şartıyla" dedi.





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