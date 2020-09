Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir'in öne çıkan sözleri şöyle:

HARCAMA LİMİTLERİ

"Sezon başlamadan önce, takım harcama limitlerinin nasıl hesaplanacağına dair hesaplamaları tespit ettik ve kulüplerle bunu karşılıklı görüştük. İlan ettiğimiz değerlere göre kulüpler kendi bilançolarını bize verdiler. Kasımpaşa, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin yeni harcama limitlerini bugünden itibaren kendilerine bildireceğiz ve lisanslarını çıkartabilecekler. Yeni bir sponsorluk geliri varsa, futbolcu satışı varsa, Avrupa'ya katıl, tüm gelirleri göz önünde bulundurarak takımların harcama limitlerini bildireceğiz.

"TAKIMLARIMIZ UEFA'DAN CEZA ALMAYACAK"

Finansal Fair Play hakkında sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Maalesef Trabzonspor'un 2016'ya dönük bir cezası oldu. Trabzonspor, haklı olarak CAS'a başvurdu ama netice olarak ceza değişmedi. İnanıyorum ki, harcama limitleri sayesinde artık kulüplerimiz UEFA'dan ceza almayacaklardır. Birkaç sene içerisinde borçlarını düzelteceklerine inanıyoruz.

"REZERV LİG MÜMKÜN DEĞİL"

Rezerv Lig için sadece Beşiktaş , Göztepe ve Trabzonspor başvurdu. Üç takımla Rezerv Lig'i oynatmamız mümkün değil. Kulüpler Birliği'nin isteği doğrultusunda rezerv lig kurmayı kararlaştırdık. Ligin statüsü ile birinci, ikinci ve üçüncü için ödülleri belirledik fakat 7 Eylül'e kadar sınır koymamıza rağmen sadece 3 takım başvuru yaptı. Bu şartlarda bunu uygulamamız mümkün değil.

"YENİ SEZONU SAĞLIKÇILARA ADAYACAĞIZ"

Lige ilk defa Süleyman Seba'nın ismini vermiştik. Son sezon da Cemil Usta ile ettik. Biz bu konuyu uzun uzun tartıştık. Pandemi döneminde bizim için mücadele eden sağlıkçılarımız için bir isim koymayı düşündük. Ne olursa olsun bu sezonu sağlıkçılarımıza adayacağız.

"VAKADA DÜŞÜŞ OLURSA SEYİRCİ ALIRIZ"

Sağlık Bakanı'mıza yüzde 30 civarında seyirci almak istediğimizi belirttik. Sağlık Bakanı'mız, eylülde bunun imkanı olmadığını belirtti ve Ekim ayında bu düzene geçebileceğimizi belirtti. Biz de yönetim kurulu olarak oy birliği ile Ekim ayından itibaren taraftar alma kararı aldık. Sonrasında vakalar ve vefat sayılarındaki yükseliş sonrası, bize Sağlık Bakanlığı'ndan seyircisiz oynatma önerisi geldi. Biz de yönetim olarak ilk yarının sonuna kadar seyircisiz kararı verdik. Baktık rakamlar düzeliyor bu durumda sezon sonunu beklemeden yeniden seyirci almayı düşünebiliriz. Düşüş sağlanırsa Sağlık Bakanlığımıza tekrar danışırız ve yüzde 30 olmazsa 20 ya da 10 seyirci alma kararı verebiliriz.

"BEIN İLE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"beIN ile görüşmelerimiz devam ediyor. Biz de beIN Sports yönetimi de uzun bir sözleşme istiyoruz. Birkaç güne imzaları atıp, yolumuza yeniden devam etmeyi düşünüyoruz."

MİLLİ TAKIM YORUMU

Araya pandemi girdi ve Milli Takımımız 10 aylık bir süreyle maç oynamadı. Bazı eksiklerimiz oldu. Macaristan'a karşı gerçekten güzel oynayamadık ama ikinci yarı toparlandık. Şenol Hocamızın en önemli hedefi bu dönemde oynatamadığı oyuncuları görerek takımı kurmak. Hocamız bize bazı oyuncuların 2 günlük antrenmanla geldiğini söyledi. Şimdi Milli Takımımızın önünde 3 maç var. İnanıyorum ki, şimdi daha iyi bir performans kazanacağız.

"21 TAKIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM"

21 takımla lige başlayacağız. 4 takım küme düştükten sonra, TFF 1 . Lig'den 3 takım çıkacak. Böylelikle sonraki sezona 20 takımla devam edeceğiz. Sonrasında bu sayıyı düşürüp düşürmeyeceğimizi 20 takımlı sezon sonunda tekrar gözden geçireceğiz. 21 takım kararından pişman değilim. 7 takım küme düşmenin kalkmasını istemişti ve o zaman olmayacağını ifade ettik. Sonra birkaç takım bize başvurdu. Örneğin Malatya, 2-3 oyuncusunun pandemiden sonra dönmediğini ve transfer dönemi kapalı olmadığı için transfer yapamadıklarını belirttiler. Biz de küme düşmeyi kaldırdık.

SÜPER KUPA DOHA'DA

Yeni yılda 8 hafta içi maçı oynayacağız. Neredeyse haftanın her günü maç günü olacak. Hepinizin bildiği gibi Süper Kupa'yı Katar'ın başkenti Doha'da oynayacağız. Ardından maçın kazananı Katar'ın Süper Kupa galibi ile oynayacak. Buradan önemli bir gelir elde ettik. TFF'de her karar alışımızda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na ve hatta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza danışarak alıyoruz. Her durumu istişare ederiz ama tabii ki son karar her zaman TFF'nin elinde.

"FİNAL SEYİRCİLİ OLACAK"

Şampiyonlar Ligi finali inşallah İstanbul'da seyircili oynanacak. 29 Mayıs 2021'de İstanbul'umuzun fethi tarihinde oynanacak ve stadyumumuz hazır. İyi bir final olsun ve umuyorum ki seyircili olsun. Rüzgarı engellemek için bir projemiz var. Sonrasında Milli Takımımızın orada oynaması da gündeme gelebilir. Fatih Karagümrük'ten bir istek gelirse de her zaman kabul ederiz.

"HOCALAR MUHATABIM OLAMAZ"

Benim yabancı sınırında muhatabım kulüp başkanları ve yönetimleridir. Teknik direktörler benim bu konuda muhatabım olamazlar. Hocalar gidip kulüp başkanlarına dileklerini iletirlerse, oradan bize ulaştırılabilir. Böyle bir görüşme ancak Şenol Hoca'nın koordine ettiği bir şekilde gündeme gelebilir. Benim bildiğim kadarıyla Mehmet Sepil Kulüpler Birliği'nde görevinin başında ve ayrılmak gibi bir isteği yok.

"İSTİFAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

İstifayı hiç düşünmedim. Görev sürem boyunca elimden geldiğince Türk futboluna hizmet etmeye çalışacağım. Zor günler hep bize geldi. Ekonomik sorunlar ve pandemi bize denk geldi, bir türlü rahat yüzü göremedik. Yine de elimizden geldiğince bu işi götürmeye çalışacağız.