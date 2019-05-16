Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nihat Özdemir, TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı

TFF Başkanlığı için adı geçen isimlerden olan Nihat Özdemir düğmeye bastı. Bugün 3. Lig kulüpleriyle iftar yemeğinde buluşan Özdemir, aday olacağını açıkladı

Nihat Özdemir

Haziran ayında yapılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri için geri sayım sürerken Nihat Özdemir'den flaş bir hamle geldi. Bugün 3. Lig ekiplerinin kulüp başkanları ile iftar organizasyonunda bir araya gelen Özdemir, burada yaptığı konuşmada aday olacağını açıklayıp "Benim de görev yaptığım Yıldırım Demirören başkanlığındaki federasyonumuz başarılı işler yaptı. Birçok ilke imza attık. Yeni gelecek federasyon da bayrağı daha yukarılara taşıyacak. Ben ve arkadaşlarım bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

TFF Başkan adayı Nihat Özdemir kulüp başkanlarına ayrıca şu açıklamalarda bulundu: "Tesis yardımları için bütün kulüplerimize destek olduk olmaya da devam edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi deplasmanlara giderken ve gelirken önemli derecede yol masraflarınız olmaktadır. O masraflara katkıda bulunsun diye bütçemizden gerekli ödenekleri ayırdık. İnşallah yeni yılda da birkaç gün içerisinde bütçemizi bağlayıp sizin huzurunuzda genel kurulda sunacağız. Tesis yardımlarımıza devam edeceğiz. Eşit miktarda destek olma prensibini hep koruduk. Ve korumaya da devam edeceğiz. Kimseyi kayırmadık. Kimsenin hakkını kimseye yedirtmemeye çalıştık."

Kulüp Başkanları iftarda söz alırken Nihat Özdemir'in başkanlığı için desteklerini açıkladılar. Öte yandan, Özdemir'in seçimlere tek aday olarak girmesi bekleniyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Luka Jovic bombayı patlatıyor! Avrupa'dan son transfer dedikoduları (Son dakika transfer haberleri)
FUTBOLReal Madrid'den ikinci bomba!
Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
FUTBOLGalatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Spor yazarları, Akhisarspor - Galatasaray maçı için ne dedi?
FUTBOLSpor yazarları ne dedi?
Serdar Ali Çelikler: "Hakem Serkan Çınar gerçekten yargılansın"
FUTBOL"Hakem Serkan Çınar gerçekten yargılansın"
Son dakika: PFDK ceza yağdırdı!
FUTBOLPFDK ceza yağdırdı!
Fatih Terim: Galatasaray hak etmediği bir şeyi almadı
FUTBOL"G.Saray hak etmediği bir şeyi almadı"
Akhisarspor - Galatasaray maçından ekrana yansımayanlar
FUTBOLTörende dikkat çeken o an! Ekrana yansımadı
Başakşehir'de Emre Belözoğlu Galatasaray maçında oynayacak mı?
FUTBOLBaşakşehir'de Emre alarmı! Yurt dışından...
Galatasaray ve Akhisarspor PFDK'ya sevk edildi
FUTBOLGalatasaray ve Akhisarspor PFDK'da
Çağlar Söyüncü ısrarı! Fenerbahçe haberleri
FUTBOLÇağlar Söyüncü ısrarı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X