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        Haberler Bilgi Yaşam Nijer Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Nijer'de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Nijer Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Nijer'de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Batı Afrika'nın iç kesimlerinde yer alan ve Sahra Çölü'nün güney ucunu kapsayan Nijer, coğrafi olarak oldukça geniş bir alana sahip olmasına rağmen, düşük nüfus yoğunluğu ve gelişmekte olan yapısıyla dikkat çeker. Ülkenin uluslararası sistemdeki tanınırlığını sağlayan bazı teknik ve resmi tanımlayıcıları vardır. Bu tanımlayıcılar arasında uluslararası telefon kodu, araç plakalarında kullanılan ülke kodu, resmi para birimi ve dijital dünyadaki alan adı uzantısı öne çıkar. İşte Nijer'e dair bu temel bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:26
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        Nijer Telefon Kodu
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        Nijer’in Telefon Kodu: +227

        Nijer’in uluslararası telefon kodu +227’dir. Yani, dünyanın herhangi bir yerinden Nijer'deki bir telefon numarası aranmak istendiğinde, numaranın başına bu kod eklenir. Nijer’deki mobil iletişim altyapısı son yıllarda gelişim göstermekte olup, en büyük operatörler arasında Airtel Niger, Zamani Telecom ve Moov Africa yer alır. Ülkenin kırsal yapısı ve geniş yüzölçümü nedeniyle bazı bölgelerde iletişim altyapısı hâlâ zayıftır. Ancak şehir merkezlerinde 3G ve yer yer 4G bağlantısı bulunur. Uydu ve radyo frekanslı iletişim teknolojileri de devlet kurumlarında yaygın biçimde kullanılmaktadır.

        Plaka Kodu: NER

        Nijer'in uluslararası taşıt plaka kodu NER olarak belirlenmiştir. Bu kod, uluslararası araç taşımacılığı ve gümrük işlemlerinde kullanılır. Nijer’de yerel araç plakaları genellikle siyah zemin üzerine beyaz harflerle yazılır. Plakalarda kullanılan kodlar, aracın türüne ve kaydının yapıldığı bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Askeri, diplomatik ve ticari taşıtlara özel plaka türleri de mevcuttur. Araç tescili ve denetimi, Ministère des Transports du Niger tarafından yürütülmektedir.

        Nijer’in Para Birimi: Batı Afrika CFA Frangı (XOF)

        Nijer’in resmi para birimi Batı Afrika CFA Frangıdır ve uluslararası kodu XOF olarak bilinir. Bu para birimi, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) çatısı altındaki 8 ülke tarafından ortak olarak kullanılır. CFA Frangı, Fransa Merkez Bankası garantörlüğünde sabit kur üzerinden Euro’ya endekslidir. Nijer'de XOF banknot ve madeni paraları yaygın olarak kullanılır. Finansal işlemler genellikle nakit üzerinden yürütülse de büyük şehirlerde ATM’ler, POS cihazları ve mobil ödeme sistemleri artış göstermektedir. Ülkede faaliyet gösteren başlıca bankalar arasında Bank of Africa Niger ve Banque Atlantique Niger sayılabilir.

        Nijer Alan Adı Uzantısı: .ne

        Nijer’in internet üzerindeki ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) .ne uzantısıdır. Bu alan adı, Nijer’deki bireyler, kurumlar, ticari işletmeler ve devlet kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. Alan adı yönetimi Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP-Niger) denetiminde yürütülür. .ne uzantısı, özellikle Nijer merkezli firmaların yerel kimliklerini dijital ortamda sergilemelerine olanak tanır. Ayrıca, bazı uluslararası kuruluşlar da kısa ve dikkat çekici olduğu için .ne alan adını yaratıcı amaçlarla tercih edebilmektedir. Alan adı başvurularında, yerel temsilciliğe sahip olunması veya Nijer’de kayıtlı bir işletme olunması gerekebilir.

        Nijer, sahip olduğu zengin yer altı kaynakları, kültürel mirası ve stratejik konumunun yanı sıra, küresel sistemde tanımlanmasını sağlayan önemli teknik kimliklere sahiptir. +227 telefon kodu, NER plaka kodu, XOF para birimi ve .ne alan adı uzantısı, Nijer’in hem fiziksel hem dijital dünyadaki yerini belirleyen unsurlar olarak öne çıkar. Bu bilgiler, ülkeye seyahat edecek, ticaret yapacak ya da Nijer ile dijital ortamda bağlantı kurmak isteyen herkes için temel birer referans niteliğindedir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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