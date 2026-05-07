        Haberler Spor Futbol Almanya Niklas Süle 30 yaşında futbolu bıraktı!

        Niklas Süle 30 yaşında futbolu bıraktı!

        Borussia Dortmund'un Alman futbolcusu Niklas Süle, yaşadığı fiziksel ve sakatlık sorunları nedeniyle 30 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 13:10 Güncelleme:
        Alman yıldız 30 yaşında futbolu bıraktı!

        Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen defans oyuncusu Niklas Süle, 30 yaşında futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.

        Alman futbolcu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, profesyonel futbol yolculuğumun sona erdiğini duyurmak zorundayım. Futbol benim için hiçbir zaman sadece bir oyun olmadı; o benim hayatımdı, tutkumdu ve en büyük mücadelemdi. Sahadaki her an, her galibiyet, her mağlubiyet ve siz taraftarların desteği kalbimde özel bir yere sahip olacak. Bu yolda bana eşlik eden her takıma, takım arkadaşıma, antrenörlere ve taraftarlara minnettarım. Maalesef son yıllarda vücudum bana net sınırlar gösterdi ve birçok zor kararın ardından artık veda etme vakti geldi. Unutulmaz desteğiniz için teşekkür ederim. Futbol hayatımı terk etmiyor sadece oyun alanını terk ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Kariyerinde Hoffenheim, Bayern Münih ve Borussia Dortmund formalarını giyen Süle, Almanya Milli Takımı ile de 42 maça çıktı.

        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
