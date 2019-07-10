Japon oyun teknolojileri şirketi Nintendo, yeni oyun konsolu Nintendo Switch Lite’ı tanıttı. Özellikle Nintendo Switch oyunlarını avuç içi modunda oynamak için tasarlanan bir cihaz olan Nintendo Switch Lite konsolu 20 Eylül’de çıkacak ve sarı, gri ile turkuaz olmak üzere üç farklı renkte sunulacak. Ayrıca Nintendo Switch Lite için tasarlanmış bir taşıma çantası ve ekran koruyucu da mevcut olacak.

Nintendo Switch Lite entegre kontrollere sahip ve Nintendo Switch’ten daha küçük bir tasarımıyla dikkat çekiyor. Nintendo’nun bu yeni oyun konsolunda destek çubuğu bulunmuyor ve avuç içi oynanış için tasarlandığından TV için video çıkışını desteklemiyor. Bu nedenle, bir yuva ya da HDMI kablosu ile birlikte gelmiyor.

Japon oyun şirketinin Mart 2017'de piyasaya sürdüğü Nintendo Switch’te ise yuvasına konsolu yerleştirerek oynanan TV modu, Joy-Con kumandalarını paylaşarak oynanan masaüstü modu ve avuç içi modundan oluşan üç farklı oyun modu sunduğunu hatırlatalım.

İşte Nintendo Switch Lite'a ilk bakış videosu

91.1 mm x 208 mm x 13.9 mm boyutlarındaki Nintendo Switch Lite, 275 gram ağırlığında. 5.5 inçlik dokunmatik LCD ekranı buluna avuç içi konsol, 1280 x 720 piksellik çözünürlük sunuluyor. Nintendo Switch’te ise ekran büyüklüğünün 6.2 inç olduğunu belirtelim.

Nintendo’nun bu yeni cihaz ile, avuç içi modu destekleyen, Nintendo Switch kitaplığındaki (bazı kısıtlamalar olmakla birlikte) tüm oyunlar oynayabiliyor.

POKEMON VERSİYONU DA GELİYOR

Nintendo, Switch Lite’ın piyasaya sürülen üç rengine ek olarak, 8 Kasım'da, sınırlı sayıda mavi renkli Pokémon Sword ve Pokémon Shield oyunlarından iki yeni Pokémon’un görsellerinin bulunduğu Nintendo Switch Lite Zacian & Zamazenta Edition konsolunu da yayınlayacağını duyurdu.