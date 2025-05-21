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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Nissibi Köprüsü 3.3 milyar TL tasarruf sağladı - İş-Yaşam Haberleri

        Nissibi Köprüsü 3.3 milyar TL tasarruf sağladı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğunun Boğaz Köprüsü olarak anılan Nissibi Köprüsü'nü 10 yılda 6 milyon 62 bin aracın kullandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 10 yıllık süreçte zamandan 1,6 milyar lira, akaryakıttan 1,7 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağladıklarını da kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:25
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        Nissibi Köprüsü 3.3 milyar TL tasarruf sağladı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğunun Boğaz Köprüsü olarak anılan Nissibi Köprüsü’nün hizmete açılışının 10. yılı dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Uraloğlu, 21 Mayıs 2015 tarihinde vatandaşların hizmetine sunulan köprünün, Güneydoğu Anadolu karayolu ulaşım ağı içerisinde en önemli geçiş noktalarından birini oluşturduğunu söyledi.

        Bakan Uraloğlu, Atatürk Barajı’nın su tutmasıyla yıllarca feribot aracılığıyla sağlanan Adıyaman ile Diyarbakır arasındaki ulaşımın Nissibi Köprüsü sayesinde kesintisiz hale getirildiğini belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Diyarbakır’ın batı, Adıyaman’ın doğu illerine olan ulaşımını 40 kilometre kısaltan köprü ile seyahat süresi feribota göre yaklaşık bir buçuk daha kısa sürüyor. Nissibi Köprüsü’nü açıldığı günden bu yana 6 milyon 62 bin araç kullanırken 10 yıllık süreçte zamandan 1,6 milyar lira, akaryakıttan 1,7 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı egzoz emisyonu 99 bin ton azaldı.”

        Köprünün teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Adıyaman ve Diyarbakır arasındaki en kısa karayolu ulaşımını sağlayan Nissibi Köprüsü, gergin eğik kablo askılı olarak inşa edildi. Orta açıklığı 400 metre, kenar açıklıkları 105’er metre olmak üzere toplam 610 metre uzunluğundaki köprü; 24,5 metre genişliğinde, 4 şeritli olup kule yüksekliği ise tam 96 metredir.” açıklamasında bulundu.

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