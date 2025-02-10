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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'deki şirketlere 1,5 milyar dolardan fazla yatırım - İş-Yaşam Haberleri

        Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'deki şirketlere 1,5 milyar dolardan fazla yatırım

        Norveç'in 1,75 trilyon dolara yaklaşan değere sahip devlet varlık fonu, 2024 sonu itibarıyla Türkiye'deki bazı şirketlerin hisse senetlerine 1 milyar 573 milyon 659 bin dolar yatırdı. Bu rakam, söz konusu fonun Türkiye'ye şimdiye kadar yaptığı en büyük yatırım olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:07 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:07
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        Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye 1,5 milyar dolardan fazla yatırım
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        AA muhabirinin, Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank verilerinden derlediği bilgilere göre, fon, varlığının bir bölümünü, geçen yıl çeşitli alanlarda faaliyet gösteren farklı ölçekteki 44 şirketin hisselerinin satın alınmasında kullandı.

        Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun Türk şirketlerinin hisselerine yaptığı toplam yatırım 1 milyar 573 milyon 659 bin doları bulurken, fonun portföyünde Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) ve Astor Enerji hisseleri de yer aldı.

        Fonun, söz konusu 2 enerji şirketindeki ortaklık hisse değeri yaklaşık 90 milyon dolar olarak hesaplandı.

        En büyük yatırım Koç Holding'e yapıldı

        Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı Koç Holding AŞ aldı. Koç Holding'in yüzde 0,90 hissesine sahip olan fonun, söz konusu şirketteki toplam yatırımı yaklaşık 115,6 milyon dolara ulaştı.

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        Fon tarafından, Akbank hisselerine 113 milyon 539 bin dolar, BİM Birleşik Mağazalar AŞ hisselerine 111 milyon 381 bin dolar, Türk Hava Yolları hisselerine 82 milyon 960 bin dolar ve Turkcell hisselerine 77 milyon 420 bin dolar yatırıldı.

        Fonun, Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı ise yüzde 3,10'una ortak olduğu ve 63 milyon 971 bin dolar yatırım yaptığı MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'de bulunuyor. Bu şirketi, yüzde 3'erlik payla Aksa Akrilik Kimya Sanayisi ile İş Yatırım izliyor. Söz konusu şirketlerin hisse senetlerine bağlanan toplam yatırım miktarı sırasıyla 42 milyon 644 bin dolar ve 62 milyon 308 bin doları buldu.

        Fon, 2024'te 63 ülkede yatırım yaptı

        Türkiye'de 2001'den bu yana küçük yatırımlar yapan Norveç Varlık Fonu, 2008'den itibaren Türk şirketlerinin hisse senetlerine yaptığı yatırımları artırdı. Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.

        Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.

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        Geçen yıl 63 ülkede 8 bin 659 firmaya yatırım yapan fon, son yıllarda yoğun olarak yenilenebilir enerji projelerine yatırımı tercih ediyor. Fonun piyasa değeri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 19 trilyon 755 milyar Norveç kronu (1 trilyon 744 milyar dolar) oldu.

        Norveç Varlık Fonu, Türkiye'de ulaşım, kimya, otomotiv, yazılım ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisseleriyle de ilgileniyor.

        Fon, Türkiye için 2021'de 485 milyon dolar olan yatırımlarını 2022'de 1,2 milyar dolara, 2023'te ise 1,3 milyar dolara kadar yükseltmişti. Bu yıl yapılan 1 milyar 573 milyon 659 bin dolarlık yatırım, söz konusu fonun Türkiye'ye şimdiye kadar yaptığı en büyük yatırım miktarı oldu.

        Fon, geçen yıl 222 milyar dolarla rekor yıllık kar elde ederek kron bazında şimdiye kadarki en yüksek yıllık kazancını bildirmişti. Söz konusu karlılıkta en önemli etkenin ABD teknoloji hisselerindeki "ralli" olduğu kaydedilmişti.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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