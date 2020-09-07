İHA

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Amerika Açık Tenis Turnuvası'na hakem kararıyla veda etti. Turnuvanın 4. turunda İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta ile karşı karşıya gelen Sırp raket, maçın ilk setinde rastgele gönderdiği topun çizgi hakeminin boğazına isabet etmesi sonucu turnuvadan diskalifiye edildi.

RAKİBİ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

İHA'da yer alan habere göre bu kararla Djokovic’in karşılaştığı rakibi Pablo Carreno Busta, çeyrek finale yükselen isim oldu.