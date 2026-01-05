Habertürk
        Novak Djokovic, PTPA'dan ayrıldı! - Tenis Haberleri

        Novak Djokovic, PTPA'dan ayrıldı!

        Sırp tenisçi Novak Djokovic, kurucularından olduğu Profesyonel Tenis Oyuncuları Birliği'nden ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 05.01.2026 - 11:09
        Novak Djokovic, PTPA'dan ayrıldı!
        Sırp tenisçi Novak Djokovic, kurucularından olduğu Profesyonel Tenis Oyuncuları Birliği'nden (PTPA) ayrıldığını duyurdu.

        Djokovic, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirme sonucunda, birlikten tamamen ayrılmaya karar verdim. PTPA'yı kurarken Vasek ile paylaştığımız, oyunculara daha güçlü ve bağımsız bir ses verme vizyonundan gurur duyuyorum. Ancak benim değerlerim ve yaklaşımımın artık örgütün mevcut yönelimi ile uyumlu olmadığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

        Kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, 2021 yılında Kanadalı Vasek Pospisil ile PTPA'yı kurmuştu.

        PTPA, geçen yıl mart ayında "rekabeti engelleyici uygulamalar ve oyuncuların refahını açıkça göz ardı etme" iddiasıyla ATP ve WTA turları da dahil olmak üzere tenis yönetim organlarına karşı yasal işlem başlatmıştı.

        Djokovic, o dönemde PTPA'nın davasının tamamına katılmadığını söylemişti.

