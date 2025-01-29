Nurgül Yeşilçay'dan, sevgilisi Necati Kocabay'e doğum gününü sürprizi

Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’ın doğum gününü özel bir sürprizle kutladı.

Nurgül Yeşilçay, ilk olarak sosyal medya hesabından birlikte oldukları bir fotoğrafı yayımlayarak; "Açılın kral geliyor" notunu ekleyerek paylaşım yaptı.

Oyuncu, daha sonra, Necati Kocabay’ın ofisine elinde pastayla giderek çalışanlarla birlikte sevgilisine sürpriz yapıp, doğum gününü kutladı.

REKLAM Nurgül Yeşilçay, bu romantik sürprizi; "İyi ki doğdun, iyi ki varsın" notuyla 4.6 milyon takipçili sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.