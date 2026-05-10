        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Başından sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyet

        Nuri Şahin: Başından sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyet

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Samsunspor'u 3-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, maçın başından sonuna kadar hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 00:26 Güncelleme:
        "Sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyet"

        RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, Süper Lig'in 33. haftasında ağırladıkları Samsunspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "BAŞINDAN SONUNA KADAR HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET"

        Çok zor bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Maçın başından sonuna kadar iyi performans, güzel goller ve hak edilmiş bir galibiyet. Sahanın her yerinde adam adama basan ve toplu oyunda çok rotasyon yapan takıma karşı oyuncularım çok iyi oynadı. Defansif ve ofansif anlamda müthiş bir performans sergilediler." ifadelerini kullandı.

        "BEŞİNCİLİĞİ SONUNA KADAR ZORLAYACAĞIZ"

        Göztepe ile sürdürdükleri beşincilik yarışı hakkında da konuşan Nuri Şahin, "Çok kredi kaybettik. Hala bu yarışta olmamız, bazı şeylerin çok iyi yapıldığının kanıtıdır. 34 hafta sonunda kim hak ettiyse beşinciliği, o takım olsun. Göztepe bizim önümüzde olursa çıkıp tebrik ederim. Ancak sonuna kadar zorlayacağız. Gaziantep'e mutlak 3 puan için gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

