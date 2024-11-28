Nuri Şahin'li Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde devleşti!

16 kez fileleri sarsıp kalesinde 6 gol gören Alman ekibi, 12 puan topladı. 15 puanlı lider Liverpool'u takibini sürdüren Nuri Şahin'in öğrencileri, averaj farkıyla Barcelona'nın ardında 4'üncü sırada yer alıyor.

Borussia Dortmund, Bundesliga'da ise 5'inci sırada.

11 maçta 6 kez kazanan sarı siyahlılar, bu galibiyetlerin hepsini sahasında elde etti.

Almanya Ligi'nde deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamayan Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde de taraftarı önünde Celtic ve Sturm Graz'ı mağlup etti. Nuri Şahin böylece kulüp tarihinde iç sahada görev yaptığı ilk sekiz resmi maçı kazanan ilk teknik direktör oldu.

Almanya Ligi'nin 12'inci haftası dev bir maça sahne olacak. Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, 29 puan ile zirvede bulunan Bayern Münih'i konuk edecek