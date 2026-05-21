NVIDIA, yeni CPU'su Vera ile 200 milyar dolarlık yeni bir pazara adım attı

Yapay zekanın hızla gelişimi, son yıllarda çip sektörünü kökten dönüştürdü. Özellikle büyük dil modelleri ve generatif AI uygulamaları sayesinde GPU’lara olan talep patladı ve bu alanda açık ara lider konumunda bulunan NVIDIA, piyasa değerini trilyonlar seviyesine taşıdı. Şirketin bu dominasyonu, CEO Jensen Huang’ın vizyoner açıklamalarıyla desteklenirken, şimdi de CPU alanında yeni bir atakla sektörün gündemine oturdu.

Jensen Huang, teknoloji sektörünün en başarılı “hype” isimlerinden biri olarak biliniyor. Ancak Huang, bu iyimserliğini her çeyrekte rekor sonuçlarla desteklemeyi başarıyor. Şirket, son çeyrekte 81,6 milyar dolar gelir elde ederken, bir sonraki çeyrek için 91 milyar dolarlık rekor bir beklenti ortaya koydu. Huang bu gelecek çeyrek beklentisini açıklamasının ardından, Vera CPU ile ilgili iddialı hedeflerini de paylaştı.

REKLAM

AGENTIC AI İÇİN ÖZEL TASARLANMIŞ CPU

Mart ayında tanıtılan Vera CPU, NVIDIA’nın yeni nesil ürün ailesinin kritik bir parçası. Huang, Vera’yı “dünyanın ilk, agentic AI için özel olarak tasarlanmış CPU’su” olarak nitelendirdi. Geleneksel bulut CPU’larından farklı olarak Vera, token’ları mümkün olduğunca hızlı işleyecek şekilde optimize edildi. Klasik CPU’ların odaklandığı “çoklu uygulama çalıştırma” mantığı yerine, AI ajanlarının görevlerini en verimli şekilde yürütmesine odaklanıyor.

AI modellerinin “düşünme” aşaması GPU’larla gerçekleşirken, ajanların günlük görevlerini yerine getirme kısmı büyük ölçüde CPU’lara kalıyor. Vera, hem tek başına hem de NVIDIA’nın yeni Rubin GPU’su ile birlikte paket halinde satılabiliyor.

200 MİLYAR DOLARLIK YENİ BÜYÜME ALANI

Jensen Huang, Vera’nın NVIDIA için tamamen yeni bir 200 milyar dolarlık toplam adreslenebilir pazar (TAM) açtığını belirtti. Bu pazar, şirketin daha önce girmediği bir alan. Dünyanın önde gelen hyperscaler’ları ve sistem üreticilerinin Vera’yı devreye almak için NVIDIA ile iş birliği yaptığını söyleyen Huang, “Dünya, agentic AI ve robotik fiziksel AI için bilişimi yeniden inşa ediyor. NVIDIA bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

MİLYARLARCA AI AJANI DÖNEMİ GELİYOR

Huang, geleceğe dair vizyonunu da paylaştı: “Dünyada şu anda yaklaşık bir milyar insan kullanıcısı var. Yakın gelecekte ise milyarlarca AI ajanı olacak. Bu ajanlar, tıpkı insanların bugün PC kullandığı gibi araçlara ihtiyaç duyacak. Bu da çok daha fazla CPU talebi anlamına geliyor.”

NVIDIA’nın bu yıl yalnızca Vera CPU satışlarından şimdiden 20 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklayan Huang, ürünün henüz yolun başında olduğunu ve şirket için 'önemli yeni büyüme aracı' olacağını söyledi.

WALL STREET'İN ENDİŞELERİ

NVIDIA’nın GPU’daki hakimiyetine rağmen Wall Street, CPU tarafında Intel, AMD ve özellikle Amazon Web Services gibi rakiplerin yükselişinden endişe ediyor. AWS’nin Meta ile milyonlarca AI CPU’luk büyük anlaşması da bu rekabetin en güncel örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak Huang, Vera’nın özel tasarımı ve güçlü erken satış rakamlarıyla bu endişeleri karşılamaya çalışıyor.