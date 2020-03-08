Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBasketbol
ABONE OL

Obradovic'ten takıma sert sözler: Utançtı!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Beşiktaş Sompo Sigorta maçının ardından öğrencilerine sert sözlerle yüklendi. Sırp hoca, 74-73'lük galibiyetin ardından "Bu oynayış şeklimiz bizim için büyük utançtı. İnanıyorum ki oyuncularım birçok şeyi anlamıyor. Kendi dünyalarında yaşıyorlar. Bu akşam maçı kazanmamız mucizeydi. Bir kez daha söylemeliyim ki takımın içinde ciddi problemimiz olduğuna inanıyorum" dedi

Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko, son bölümünde oldukça zorlandığı maçta Beşiktaş Sompo Sigorta'yı deplasmanda 74-73 mağlup ederken başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Obra, takımın oyununu sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi:

"BÜYÜK BİR UTANÇTI"

"Bu oynayış şeklimiz bizim için büyük utançtı. İnanıyorum ki oyuncularım birçok şeyi anlamıyor. Kendi dünyalarında yaşıyorlar. Sadece iki yabancıyla oynayan ve iki çok önemli Türk oyuncusu forma giyemeyen bir rakiple karşılaştık. Ve sahada gördüğünüz oyunu oynadık. Bizim için ana problem, sezonun büyük bölümünde olduğu gibi konsantrasyon ve motivasyondu. Onlar için her şey aynı, ne söylersem söyleyeyim takip etmiyorlar. Bu akşam maçı kazanmamız mucizeydi. Bir kez daha söylemeliyim ki takımın içinde ciddi problemimiz olduğuna inanıyorum. Eğer ben koç olarak onlara savaşmalarını söylemek, her maçın önemli olduğunu hatırlatmak ve ekstra motivasyon yaratmak zorunda kalıyorsam işimiz gerçekten çok zor demektir. Ama sorun şu ki; hiçbir oyuncum işe 'Benim sorunum ne?' ve 'Takıma nasıl yardımcı olabilirim?' sorularını kendisine sorarak başlamıyor. Aynı zamanda kendi aralarında konuşmalılar ve kendilerini maça hazırlamalılar. Nasıl oynamamız gerektiğinin farkına varmalılar, çünkü basketbol oynamayı unutmadıklarından eminim. Her şey kafalarının içinde bitiyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cansu Köksal: Kadın politikaları her gün konuşulmalı
BASKETBOLAynı 3'lük, farklı maaş!
Darüşşafaka Tekfen: 79 - Galatasaray Doğa Sigorta: 88
BASKETBOLGalatasaray, Daçka'yı devirdi
Beşiktaş Sompo Sigorta: 73 - Fenerbahçe Beko: 74
BASKETBOLDerbide kazanan Fener!
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 77 - Frutti Extra Bursaspor: 95
BASKETBOLBursa'dan farklı galibiyet
Brooklyn Nets'te Kenny Atkinson dönemi sona erdi
BASKETBOLNets'te Atkinson dönemi sona erdi
Türkiye Kupası Fenerbahçe Öznur Kablo'nun!
BASKETBOLTürkiye Kupası Fenerbahçe'nin!
Pınar Karşıyaka: 85 - Bahçeşehir Koleji: 54
BASKETBOLKarşıyaka farklı kazandı
Haftanın MVP'si Larkin
BASKETBOLHaftanın MVP'si Larkin
LeBron James'ten koronavirüs değerlendirmesi: "Seyirci yoksa oynamam!"
BASKETBOL"Seyirci yoksa oynamam!"
THY Euroleague'in 28. haftasında Türk takımlarından 2'de 1
BASKETBOLTürk takımlarından 2'de 1

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X