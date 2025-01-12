Ocak halka arz takvimi: Bu ay hangi firmalar halka arz oluyor?
Bir süredir duraklayan piyasa, arka arkaya halka arz olan şirketlerle yeniden hareketlenmeye başladı. Ocak halka arz takviminde bu ay; Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret, Gülermak Ağır Sanayi ve Egeyapı Avrupa GYO yer alıyor. İşte, bu firmaların merak edilen detayları...
Ocak ayı halka arz takvimi hızla ilerliyor. SPK, üç firmaya daha halka arz onayı verdi; Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret, Gülermak Ağır Sanayi ve Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. İşte, firmaların halka arzına dair tüm detaylar...
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET HALKA ARZ OLUYOR
SPK bir firmanın daha halka arzına onay verdi; Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz oluyor. 3.7 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtımı yapacak ve 15-16-17 Ocal tarihinde talep toplayacak.
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ TALEP TOPLAMA SÜRECİNİ TAMAMLANDI
Firmanın 8 Ocak'ta başlayan talep toplama süreci tamamlandı. Eşit dağıtım ile yatırımcısına 32 milyon 300 bin lotu bölecek firma 'GLRMK' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.
EGEYAPI AVRUPA GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 8 Ocak itibarıyla talep toplama sürecini bitirdi ve halka arz sonuçları açıklandı. Firma toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıttı. Kişi başına 1590 TL değerinde 106 lot düştü. Halka arza toplamda 348 bin 119 kişi katıldı.