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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ocak ayında en çok nelere zam geldi? - İş-Yaşam Haberleri

        Ocakta en çok nelere zam geldi?

        TÜİK verilerine göre ocak ayında aylık enflasyon 6.70 yıllık enflasyon ise yüzde 64.86 oldu. Böylece aylık enflasyon 5 ayın zirvesine çıktı. İşte ocak ayında, aylık olarak, fiyatı en çok artan temel başlıklar ve fiyat artış oranları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 17:09 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:52
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        1

        Havayolu ile yolcu taşımacılığı: %30,43

        2

        Diğer analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri: %28,63

        3

        Dişçilik ücreti: %25,80

        4

        Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: %25,48

        5

        Alkollü içkiler: % 24,37

        6

        Ev aletlerinin onarımı: %18,51

        7

        Taksi ile taşımacılık: %17,37

        8

        Araç bakım ve onarımı: %14,24

        9

        Patates ve bazı yumru bitkiler: %14,05

        10

        Restoran ve yiyecek hizmetleri: %12,52

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