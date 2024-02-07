Ocakta en çok nelere zam geldi?
TÜİK verilerine göre ocak ayında aylık enflasyon 6.70 yıllık enflasyon ise yüzde 64.86 oldu. Böylece aylık enflasyon 5 ayın zirvesine çıktı. İşte ocak ayında, aylık olarak, fiyatı en çok artan temel başlıklar ve fiyat artış oranları
Giriş: 07.02.2024 - 17:09 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:52
1
Havayolu ile yolcu taşımacılığı: %30,43
2
Diğer analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri: %28,63
3
Dişçilik ücreti: %25,80
4
Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: %25,48
5
Alkollü içkiler: % 24,37
6
Ev aletlerinin onarımı: %18,51
7
Taksi ile taşımacılık: %17,37
8
Araç bakım ve onarımı: %14,24
9
Patates ve bazı yumru bitkiler: %14,05