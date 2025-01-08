GÜLERMAK AĞIR SANAYİ TALEP TOPLAMAYA BAŞLADI

Toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtmaya hazırlanan firma 10 Ocak'a kadar talep toplayacak. 4.8 milyar TL büyüklük ile halka arz olan firmanın hisse fiyatı 125 TL olarak belirlendi ve halka arzdan elde edilen fonun en büyük kısmı makine ve ekipman alımı için kullanılacak.

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