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        Haberler Spor Basketbol TKBL OGM Ormanspor - Fenerbahçe Opet: 72-59 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        OGM Ormanspor - Fenerbahçe Opet: 72-59 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu OGM Ormanspor'a 72-59 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 17:06 Güncelleme: 18.01.2025 - 17:06
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        F.Bahçe'nin ilk yenilgisi Ormanspor'dan!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında OGM Ormanspor, evinde Fenerbahçe Opet'i 72-59 yendi.

        Salon: M. Sait Zarifoğlu

        Hakemler: Musa Kazım Çetin, Sezer Bor, Sami İrek

        OGM Ormanspor: Epoupa 6, Berger 8, Burke 17, Manolya Kurtulmuş 19, Aokuso 11, Duygu Özen 9, Esra Ural Topuz 2, Zeynep Şevval Gül

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 11, Atkins 8, Allemand 6, Badiane 11, Milic 13, Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar 7, Tilbe Şenyürek 3

        1. Periyot: 15-17

        Devre: 32-31

        3. Periyot: 56-50

        Beş faulle çıkan: 39.26 Atkins (Fenerbahçe Opet)

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