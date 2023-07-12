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Öğretmen il içi tayin tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile netleşti. Yer değişikliği takvimine göre başvuru işlemlerini tamamlayacak olan öğretmenlerin gözü "Öğretmen il içi atama başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusuna çevrildi. 2023 yılı yer değişikliği atama takvimine göre öğretmen il içi atama başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek. İşte 2023 MEB öğretmen il içi tayin başvuruları hakkında merak edilenler...