Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Sorusu şu an gündemde en çok sorulan sorulardan biri oldu. Enflasyon oranları ile birlikte maaş zamlarının açıklanmasının ardından binlerce öğretmen, öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldiğini merak ediyor. Edinilen bilgilere göre, en düşük memur maaşı 2 bin 840 liradan 3 bin 143 liraya yükseldi. Öğretmen maaşı ise 3 bin 174 liradan 3 bin 513 liraya yükseldi. Peki, öğretmenler ek ders ücretlerinden ne kadar alacak?

2019 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte öğretmen maaşları ne kadar oldu? sorusu da sıkça aranılanlar arasına girdi. 2019 Ocak ayında toplam 10.7 zam alınacağı açıklandı. Peki, öğretmen net maaşları ne kadar?

En yüksek: Öğretmen (1/4) 4 bin 701 lira

En düşük: Öğretmen (1/4) 2 bin 924 lira

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor. Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2019 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;

2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5,

2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir. Yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

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