        Okan Buruk'tan ayrılık ve transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan ayrılık ve transfer açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 21:22 Güncelleme: 15.08.2025 - 21:22
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        "OSIMHEN SÜRE ALABİLİR"

        Osimhen ve Icardi’nin bugün ilk kez kadroda olması bizim için önemli olacak. Victor Osimhen bugün daha fazla süre alabilir. Icardi de bu hafta ilk kez çift kale antrenmanlarda yer aldı.

        "GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

        Frankowski ve Morata, ayrıldı. Ayrılmaya yaklaşan oyuncular var. Cuesta ve Nelsson'un görüşmeleri devam ediyor. Köhn de aynı şekilde.

