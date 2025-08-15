Okan Buruk'tan ayrılık ve transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"OSIMHEN SÜRE ALABİLİR"

Osimhen ve Icardi’nin bugün ilk kez kadroda olması bizim için önemli olacak. Victor Osimhen bugün daha fazla süre alabilir. Icardi de bu hafta ilk kez çift kale antrenmanlarda yer aldı.