Okan Buruk'tan iki değişiklik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ilk 11’ine göre Liverpool karşısında 2 değişikliğe gitti.

Derbide oynayan Leroy Sane ve Roland Sallai, Liverpool’a karşı forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk; Wilfried Singo ve Noa Lang’ı sahaya sürdü.

Kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs’tan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Mario Lemina’yı görevlendiren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz ve sol kanatta ise Noa Lang’ı sahaya sürdü. Forvet arkasında Gabriel Sara’ya şans veren Buruk, en ileri uçta ise Victor Osimhen’i görevlendirdi.

Galatasaray, Liverpool maçına şu 11 ile çıktı:

“Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang, Victor Osimhen.”

SARI-KIRMIZILI EKİP TAM KADRO

Galatasaray, Liverpool mücadelesine tam kadro çıktı. Eksiksiz bir şekilde maça hazır olan sarı-kırmızılarda teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisine göre kadrodan sadece 2 oyuncuyu değiştirdi. Galatasaray’da statü gereği UEFA listesinde yer almayan Arda Ünyay, Can Armando Güner ve Renato Nhaga dışında bütün oyuncular kadroda yer aldı.

Aynı zamanda sarı-kırmızılarda 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen, Liverpool maçında sarı kart görmeleri durumunda rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'deki karşılaşmada takımın başında olamayacak.

VICTOR OSIMHEN’E ANLAMLI KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında oynanan Galatasaray - Liverpool karşılaşması öncesinde Nijeryalı golcü Victor Osimhen için özel bir koreografi hazırladı. Mücadele öncesinde tribünlerdeki koltuklara bayrak ve kartonlar yerleştirilirken, sarı-kırmızılı taraftarlar görsel şovla yıldız futbolcuya büyük destek verdi. Koreografide Victor Osimhen’in hayat hikayesine gönderme yapan dikkat çekici bir tasarım yer aldı. Görselde Osimhen’in annesinin fotoğrafı bulunurken, yıldız golcünün sol elinde kendi çocukluk hali, sağ elinde ise çocuğu tasvir edildi. Tribünlerde ayrıca İngilizce pankartlar da açıldı. “We Are The Best Galatasaray” (Biz en iyisiyiz Galatasaray), “We Are Family And Family Is Everything” (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir), “The World Met Hell Here” (Dünya cehennemle burada tanıştı), “Welcome to Hell” (Cehenneme hoş geldiniz) ve “You Are Alone in Sami Yen Hell” (Sami Yen cehenneminde yalnızsınız) ifadeleri yer aldı. Statta çalınan “Çocukluk aşkımsın” marşına ise binlerce taraftar hep bir ağızdan eşlik etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları koreografi ve tezahüratlarla Victor Osimhen’e büyük destek verdi. Nijeryalı golcü de tribünlere giderek taraftarları selamladı ve hazırlanan koreografi için teşekkür etti.

FATİH TERİM RAMS PARK’TA

Galatasaray’ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında oynanan Galatasaray - Liverpool karşılaşmasını tribünden takip etti. Uzun bir aranın ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’a gelen 72 yaşındaki Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibe destek vermek için yerini aldı. Galatasaray’da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak önemli başarılara imza atan ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Terim’in tribündeki varlığı taraftarlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

BAKAN BAK, TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU VE MONTELLA MAÇI YERİNDEN İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında oynanan Liverpool mücadelesini tribünden takip etti.