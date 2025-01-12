Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Penaltı mı değil mi diyorlar ya!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığıa açıklamada, "Benim için bu stadyumda bulunmak ayrı bir duygu. Burada şampiyonluk kupası kaldırmıştık. Önemli, değerli bir camia. Göksel Başkanımın ve yönetiminin verdiği emek var. Burada olduğum için mutluyum. Bugün tabii ki rakibiz. Kupada oynadık. Kupa maçının ikinci yarısındaki performansımız, bugün bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Rakibimizin cezalı oyuncuları var. Kadro derinliği geniş değildi. Cezalı oyuncuları var. Hangi dizilişler başlayacaklar, 3'lü mü oynayacaklar, 4'lü mü oynayacakları, geçişleri 3'lüden 4'lüye mi yapacaklar, biz hazırız." dedi.

"PENALTI MI, DEĞİL Mİ DİYORLARDI YA!"

Sakatlık açıklamasında da bulunan Buruk, "Gabriel Sara, kupa maçında penaltı pozisyonunda sakatlandı. Penaltı mı değil mi diyorlar ya, iç yan bağlarında zorlanma oldu. Yerine Kerem başlayacak. Tüm oyuncularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Mental olarak iyi hazırlandık. Çok soğuk bir hava var. Kazanmak istiyoruz. Puan farkını bugün için 11'e çıkarmak istiyoruz. İyi oyun önemli. Top bizdeyken, rakipteyken doğru oynamalıyız. Rakibimizin direkt paslarla, savunma arkası koşularla sarktılar. İki stoperimiz de geçen maçta oynadılar. Oyunun devamında Jakobs oynadı. Keny'i görüyoruz, koşucu bir oyuncu. Savunma arkasına koşuları düşüneceklerdir. Uzun toplarla oynayacaklardır. Başakşehir takımı ilk defa bu kadar az topa sahip oldu, çok direkt oynadı. Bugün de bunu kullanacaklardır. Burada iyi savunma yapmamız gerekecek." diye konuştu.