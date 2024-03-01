Okan Buruk'tan sakatlık ve derbi açıklaması

Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e RAMS Park'ta 2-0 yenilerek elendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Fatih Karagümrük maçına kadar iç sahada sadece Bayern Münih'e yenilen sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Kazanarak çıkmaya alışmıştım ama bugün kaybeden takımın hocası olarak buradayım. Maç kaybettikten sonra konuşmak ve anlatmak zor." diye konuştu.

Sıkışık bir fikstürden geçtiklerini aktaran Buruk, "Altı günde 3 maçımız var. Daha dinlenmiş 4-5 oyuncuyu sahaya sürmek istedik. Ufak tefek sakatlığı nedeniyle kadroya almadığımız oyuncular da vardı. Maça iyi başlamadık. Rakibimiz de çok kaliteli işler yaptı. Galatasaray olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Özellikle rakibimiz topa sahipken baskılarımızı hızlı bir şekilde kırdı ve kalemizde tehlike yarattı. Belli bölümlerde geçiş şansı da çıktı ama bir türlü golü bulamadık. Yediğimiz ikinci gol maçın bitmesine sebep oldu." ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk, takımının performansından memnun olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyundan ve performanstan memnun değiliz. Daha iyisini yapmamız gerekiyordu ama rakip bizden daha iyisini yaptı. Kendilerini tebrik ediyorum. Karagümrük hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz de yoğun fikstür içinde üç gün sonra yeni bir maça çıkacağız. Şu andan itibaren bu maçı unutup Beşiktaş derbisine hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımla da bunu konuştum. Üzgünüz ve daha iyisini yapabilirdik. Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde alışık olmadığımız bir mağlubiyet yaşadık ama üç gün sonra kritik bir maç var. Hem dinlenmemiz hem de kafa olarak yenilenmemiz lazım. Ligdeki başarımızı devam ettirmeliyiz. Bizim için ligdeki şampiyonluk çok önemli ve değerli. Bugünden itibaren kafamızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmalıyız."

- "Ana hedef Süper Lig şampiyonluğu" Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, bir haftada hem UEFA Avrupa Ligi hem de Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmelerinin kendilerini olumsuz etkilemesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi. REKLAM Mağlubiyetlerin takımı psikolojik anlamda olumsuz etkileyebileceğini dile getiren Buruk, "Çok çabuk bir şekilde kafamızı kaldırıp bir sonraki maça odaklanmalıyız. Arada çok kısa bir süre var. Hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor." dedi. Sahaya daha az süre alan oyuncular sürdüğüne değinen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maç öncesi düşüncemiz yorgun oyuncularımızı da dinlendirmekti. Ancak bu mümkün olmadı. Ofansif anlamda hamleler yapmamız gerekti. Bir yorgunluk var ama çok önemli bir derbiye çıkacağız. Aradaki üç günde yorgunluğu atlatmamız lazım. Oyuncularımızı dinlendireceğiz, kafalarını toparlayacağız ve Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Hem Avrupa'dan hem Türkiye Kupası'ndan elenmek bizim için üzücü ama ana hedef Süper Lig şampiyonluğu. Bunun için avantajlı ve formdayız. Ligde iyi gidişatımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Deplasmanda çok zor bir maça çıkacak. Buradan kazanarak dönebilecek bir kadroya sahibiz. Bu tür maçları oynamış birçok futbolcumuz var. Daha iyisini yapacak gücümüz var ve bunu başaracağız." REKLAM Beşiktaş derbisiyle 9 günde 4. maça çıkacaklarını hatırlatan Okan Buruk, "Bizi en çok zorlayacak yer burasıydı. Bazı mevkilerde sakatlıklardan dolayı elimiz bağlandı. Bir maçımız daha var. Ondan sonra tek maçlık haftalara dönüyoruz. Biraz da geçen sezona benzer bir yola giriyoruz. Artık haftada tek maç yapacağız. Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'ndan elendiğimize ne kadar üzülsek de artık Süper Lig'e odaklanacağız. Şu anda hedefimiz Süper Lig. İstediğimiz, düşündüğümüz, hayal ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Hem benim hem de oyuncularım için son 1 haftada yaptığımız 2 maç ders oldu." şeklinde görüş belirtti.