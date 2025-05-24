Okan Buruk yeni hedefi belirledi!

"BAZEN AYRILIKLAR ÇOK ZOR OLABİLİYOR"

Dries, bizim için çok önemli. Ailesiyle birlikte de çok değerli. Galatasaray'a önemli hizmetler yaptı. Yaşına rağmen profesyonelliği, bize çok yardımcı oldu. Ondan ayrılmak çok zor olacak. Bu anlamda hepimiz duygusalız. Önümüzdeki hafta da onun için önemli olacak. O maçta da oynatmayı düşünüyoruz. Bu tür ayrılıklar bazen çok zor oluyor.