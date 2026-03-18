        Oklahoma City Thunder, play-off'ları garantiledi! - Basketbol Haberleri

        Oklahoma City Thunder, play-off'ları garantiledi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Orlando Magic'i 113-108 yenerek NBA play-off'larına katılmayı garantileyen ilk takım oldu. Milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers ise, deplasmanda Denver Nuggets'a 124-96 yenildi.

        Giriş: 18.03.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Thunder, play-off'ları garantiledi!

        Kia Center'da oynanan mücadelede, Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayıyla takımını taşıdı.

        Chet Holmgren 20 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken Ajay Mitchell 16 sayı kaydetti.

        Magic'de Paolo Banchero 32 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi. Desmond Bane 16, Jalen Suggs 14 ve Tristan da Silva ise 13 sayıyla maçı tamamladı.

        ADEM BONA'DAN 6 SAYILIK KATKI

        Milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a 124-96 yenildi.

        Ball Arena'da oynanan karşılaşmada, Adem Bona 6 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

        Sezonun 32. mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta, MarJon Beauchamp 16 sayı kaydederken, Quentin Grimes ve Trendon Watford 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

        76ers'ta Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Kelly Oubre sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi.

        Nuggets'ta Christian Braun 22 sayıyla maçın en skorer ismi olarak sezonun 42. galibiyetine katkı sundu.

        Cameron Johnson 18, Nikola Jokic ise 8 sayı ve 14 asistle oynadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 15 Mart 2026 (Hava Taksiler Hizmet Verecek Mi?)

        İstanbul Havalimanı kaç çinli turisti ağırlıyor? İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef: Dörtlü bağımsız pist operasyonu Airport'ta Güntay Şimşek'in konuğu; İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgin oldu.  

        Trump NATO'ya öfkeli
        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı
