        Okul saldırı paylaşımlarına operasyon: Bir çocuk tutuklandı

        Okul saldırı paylaşımlarına operasyon: Bir çocuk tutuklandı

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri , Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi altında, sosyal medyada saldırıları öven, tehdit mesajları paylaşan ve silah görüntüleri yayan yaşı küçük şüphelilere yönelik peş peşe operasyonlar düzenledi

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 15:02 Güncelleme:
        Saldırı paylaşımları: Tutuklandı

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri , Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi altında, sosyal medyada saldırıları öven, tehdit mesajları paylaşan ve silah görüntüleri yayan yaşı küçük şüphelilere yönelik peş peşe operasyonlar düzenledi.

        Çok sayıda dijital materyal, silah ve mühimmat ele geçirilirken, ortaya çıkan paylaşımlar korkuttu. Bir kişinin tutuklandığı, bir kişinin ev hapsi verildiği operasyonun detayları haberimizde. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri , Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi altında, sosyal medyada saldırıları öven, tehdit mesajları paylaşan ve silah görüntüleri yayan yaşı küçük şüphelilere yönelik peş peşe operasyonlar düzenledi. Çok sayıda dijital materyal, silah ve mühimmat ele geçirilirken, ortaya çıkan paylaşımlar korkuttu. Bir kişinin tutuklandığı, bir kişinin ev hapsi verildiği operasyonun detayları haberimizde.

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleşen okul saldırılarının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar mercek altına alındı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, saldırıları öven ve benzer eylemler çağrışımı yapan içerikler tek tek incelendi.

        SALDIRIYI ÖVEN PAYLAŞIMLAR, MANİFESTO DEFTERLERİ

        Yapılan çalışmalarda 12 yaşındaki M.U. P. isimli yaşı küçük çocuğun sosyal medya üzerinden yurtdışındaki okul saldırılarını öven paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Ortaokul öğrencisi çocuğun hesabında silah ve kamuflaj içerikli görsellerin de yer aldığı belirlendi.Çorlu’daki adresinde yapılan aramada dijital materyaller ile birlikte çeşitli dillerde yazılar ve saldırı motifli çizimlerin bulunduğu, manifesto niteliği taşıyan defterlere el konuldu. Küçük çocuk işlemlerinin ardından devlet yurduna yerleştirildi.

        WHATSAPP GRUPLARINDA İNFAZ VE PORNOGRAFİK İÇERİK

        Aynı çocuğun telefonu üzerinde yapılan incelemede, çok sayıda yaşı küçük kişiyle ortak WhatsApp gruplarında yer aldığı ortaya çıktı. Bu gruplarda infaz görüntüleri ve pornografik içeriklerin paylaşıldığı belirlendi.Soruşturma kapsamında 16 Nisan günü düzenlenen operasyonlarda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet kuru sıkı tabanca, dijital materyaller ve saldırı içerikli notlar ele geçirildi. Çocukların kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        EVDE KROKİ VE MERMİLER

        Soruşturmanın en dikkat çeken dosyalarından birinde, 17 yaşındaki E.U. adlı yaşı küçük şüphelinin sosyal medya üzerinden yapılan saldırı paylaşımlarına “İlerde bendir” ifadeleri kullandığı tespit edildi. E.U.’nun evinde yapılan aramada bir okula ait kroki çizimi, 2 adet şarjör ve 39 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi. E.U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        “OKULA GELDİĞİMDE HEPİNİZİ VURACAĞIM” TEHDİDİ

        Bir dikkat çeken başka olayda 16 yaşındaki O.D.’nin sınıf arkadaşına yaptığı paylaşım oldu. O.D. adlı lise öğrencisi, sınıf arkadaşına sosyal medya üzerinden silah fotoğrafı gönderdiği ve “Okula geldiğimde hepinizi vuracağım” şeklinde tehdit mesajları attığı belirlendi. Çorlu dışında olduğu belirlenen O.D. hakkında ivedi olarak, arama ve ifade işlemlerinin yapılması istendi.

        SINIF GRUBUNDA SİLAH PAYLAŞTI

        Başka bir olayda ise bir öğrencinin sınıf WhatsApp grubunda Kahramanmaraş’taki saldırıya ilişkin mesajlar yazdığı ve internetten bulduğu silah fotoğraflarını paylaştığı tespit edildi. 17 yaşındaki çocuğun kimlik tespitinin ardından ailesine teslim edilirken, hakkında ayrıca özel gereksinim raporu bulunduğu belirlendi.

        “OKULLARA SALDIRI” MESAJI: EV HAPSİ KARARI

        Derinleşen soruşturmada önemli bir paylaşım daha mercek altın alındı. “Tekirdağ ile işimiz bitmedi, okullara saldırı olacak” şeklinde paylaşım yaptığı belirlenen kişinin 16 yaşındaki C.Ü. olduğu saptandı . Ekipler tarafından hemen yapılan işlemlerde C.Ü.’nun evinde arama yapıldı. Yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. C.Ü., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        “MOLOTOF HAZIRLANIYOR” MESAJI

        Soruşturma kapsamında bir başka öğrencinin arkadaşına WhatsApp üzerinden “CK31’in selamı var.Okula gitmeyin. Pazartesi görürsünüz. Benim şakam yok. Molotof hazırlanıyor, Saldırı yapacak kişiler C31’nın adamları. Benim arkadaşlarım. Bir tanesi paket oldu.” şeklinde mesajlar gönderdiği tespit edildi. 14 yaşındaki M.E.A. adlı çocuğun adresinde arama yapıldı, dijital materyallere el konuldu. Şüphelinin savcılıkta ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

