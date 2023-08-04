Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2023-2024 MEB takvimi ile okulların açılmasına kaç gün var, yaz tatili ne zaman bitiyor?

        MEB açıkladı: Okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 okulların açılmasına kaç gün kaldı?

        Yaz mevsiminin son ayına girmemizle beraber yeni eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağına ilişkin aramalar iyice arttı. Şimdiden yeni yıl için hazırlıklarına başlayan öğretmenler, öğrenciler ve veliler için yaz tatilinin ne zaman biteceği ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in takvimini derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimini yayınladı. Okulların açılış tarihinin belli olmasının yanı sıra ara tatiller, yarı yıl tatili ve kapanış günü de belli oldu. İşte, 16 Haziran itibariyle yaz tatiline giren öğrencilerin ders başı yapacağı tarih hakkında detaylar...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

        3

        Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        4

        2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

        16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.

        Gün itibariyle (2 Ağustos) okulların açılmasına 40 gün kaldı.

        5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!