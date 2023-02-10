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Okullar tatil mi? MEB duyurdu: Okullar ne zaman açılacak?

Okullarda ikinci dönemim başlayacağı 6 Şubat günü Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsıldı. 10 ilimizde yıkıcı bir etkiye sebep veren depremler yurdumuzu yasa boğdu. Yaşanan olayların ardından okullar tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tatil kararı alındığını duyurdu. Bakan Özer Okullar ne zamana kadar tatil? sorusunun yanıtını verdi. İşte okulların açılacağı tarih...

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  • OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika duyurdu: Okullar ne zamana kadar tatil, okullar ne zaman açılacak?

    Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem büyük bir felakete yol açtı. Yaşanan olaylar ışığında Milli Eğitim Bakanlığı okulların deprem bölgesinde iki, diğer illerde bir hafta tatil edildiğini duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. İşte MEB'den okulların durumu açıklaması...
  • OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika duyurdu: Okullar ne zamana kadar tatil, okullar ne zaman açılacak?

    TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

    Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık."
  • OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika duyurdu: Okullar ne zamana kadar tatil, okullar ne zaman açılacak?

    BAKAN ÖZER'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

    Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten, Bakan Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. 
  • OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika duyurdu: Okullar ne zamana kadar tatil, okullar ne zaman açılacak?

    Tüm öğrencilerin istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak. Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadesini kullandı.
  • OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika duyurdu: Okullar ne zamana kadar tatil, okullar ne zaman açılacak?

    AÖL KAYITLARI DA UZATILDI

    Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan mesai bitimine kadar uzattı.
  • OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika duyurdu: Okullar ne zamana kadar tatil, okullar ne zaman açılacak?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat Pazartesi günü eğitime kaldığı yerden devam edecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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