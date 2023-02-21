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Okullar tatil mi, yarın okul var mı? Deprem bölgesinde 22 Şubat 2023 yarın okul tatili olan iller

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilimizde büyük bir yıkıma yol açtı. Okullarda ikinci dönemin başlayacağı 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki okullar tatil edilmişti. Artçı sarsıntılar devam ederken 20 Şubat günü Hatay'da çevre illerden de hissedilen bir deprem daha yaşandı. Bu noktada gözler yarın okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları ile 22 Şubat 2023 Çarşamba yarın okulların tatil olduğu iller...

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  • OKULLAR TATİL Mİ, yarın okul var mı? Deprem bölgesinde 22 Şubat 2023 yarın okul tatili olan iller: Okullar ne zaman açılacak?

    Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizi derinden etkiledi. Depremden en çok etkilenen illerimizden biri olan Hatay'da 20 Şubat günü peş peşe depremler yaşandı. Yaşanan sarsıntının ardından Mersin'de okullar bir günlüğüne tatil edilmişti. Gözler yarın okullar tatil mi? sorusuna çevrildi. İşte 22 Şubat 2023 Çarşamba okulların tatil edildiği iller listesi...
  • OKULLAR TATİL Mİ, yarın okul var mı? Deprem bölgesinde 22 Şubat 2023 yarın okul tatili olan iller: Okullar ne zaman açılacak?

    22 ŞUBAT 2023 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Deprem bölgesindeki okulların tatili devam ederken diğer illerdeki okullar için henüz tatil açıklaması bulunmuyor. Yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
  • OKULLAR TATİL Mİ, yarın okul var mı? Deprem bölgesinde 22 Şubat 2023 yarın okul tatili olan iller: Okullar ne zaman açılacak?

    DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından bölgedeki 10 ilde okulları tatil etti. Depremin dışında kalan bölgeler için okullar 20 Şubat Pazartesi günü açıldı. Okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama veya bilgilendirme bulunmuyor. 
  • OKULLAR TATİL Mİ, yarın okul var mı? Deprem bölgesinde 22 Şubat 2023 yarın okul tatili olan iller: Okullar ne zaman açılacak?

    10 İL ÜÇ KATEGORİYE AYRILDI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibariyle eğitim ve öğretime başlıyoruz.
  • OKULLAR TATİL Mİ, yarın okul var mı? Deprem bölgesinde 22 Şubat 2023 yarın okul tatili olan iller: Okullar ne zaman açılacak?

    Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık.Hatay'da ise okul açılış tarihi 27 Mart'a kadar uzatıldı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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