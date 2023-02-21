10 İL ÜÇ KATEGORİYE AYRILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibariyle eğitim ve öğretime başlıyoruz.