        Okullarda Paycell dönemi başladı

        Turkcell'in dijital ödeme ve finansal teknoloji markası Paycell, yeni bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Paycell Okul Kartı projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine hem finansal kullanımlarında hem de okul giriş-çıkışlarında kullanabilecekleri TROY logolu kartlar dağıtıldı. Yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 400 okulda 200 bin öğrenciye ulaşması hedeflenen kartlar, velilere güvenli bir şekilde dijital takip kolaylığı da sunuyor.

        Paycell Okul Kartı ile öğrenciler nakitsiz harçlık yönetimiyle buluşuyor. Turnike ve geçiş sistemleri sağlayıcısı Okulyo ile geliştirilen kartlar, BKM bünyesindeki yerli ödeme sistemi TROY altyapısıyla üretildi. Proje kapsamında hazırlanan kartlar, öğrencilerin kullanımına sunulduğu belirtildi.

        OKULLAR İÇİN KONTROLLÜ SİSTEM

        Paycell Okul Kartı ile öğrenciler okul kantinlerinde ve yemekhanelerde nakitsiz alışveriş yapabiliyor, harçlıklarını okul dışında da kontrollü biçimde harcayabiliyor. Kartların kullanım alanları belirli sektörlerle sınırlandırılarak öğrencilerin güvenli harcama yapmaları da teşvik ediliyor.

        Öğrenciler tarafından okul kimlik kartı olarak da kullanılabilen kartların üzerinde, öğrencinin fotoğrafı, okul adı, öğrenci bilgileri ve numarası da yer alıyor. Böylece öğrenciler tarafından, turnikelerde hızlı ve güvenli giriş-çıkış işlemleri için de kullanılabiliyor.

        Proje aynı zamanda velilere, çocuklarının harcamalarını ve okula giriş-çıkış bilgilerini dijital ortamda takip etme imkânı sunuyor.

        “ÖDEME DENEYİMİNİ PRATİK VE AKILLI BİR YOL ARKADAŞINA DÖNÜŞTÜRDÜK”

        Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, iş birliğiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Paycell olarak ülkemize geleceğin ödeme teknolojilerini kazandırırken, kullanıcılarımızın finansal işlemlerini sadeleştirmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak öncelikli hedefimiz. Hayata geçirdiğimiz Paycell Okul Kart Projesi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve okul yönetimlerini kapsayan geniş bir ekosisteme dokunuyor. TROY altyapılı kartlar, öğrenciler için nakitsiz ve güvenli bir harçlık yönetiminin yolunu açarken; velilere de çocuklarının harcama ve okula giriş-çıkış bilgilerini dijital olarak takip edebilme imkânı sunuyor. Sistem yanı zamanda, okul yönetimlerinin kampüs içi güvenlik ve harcama süreçlerindeki operasyonel yükünü hafifleterek denetimi kolaylaştırırken, erken yaşta finansal okuryazarlığı teşvik ederek geleceğin bilinçli bireylerine katkı sağlıyor. Paycell olarak, ödeme deneyimini sadece bir işlem olmaktan çıkarıp, günlük yaşamda pratik ve akıllı bir yol arkadaşına dönüştürmek için çalışmaya devam ediyoruz.”

