Karşılaşmayla ilgili konuşan Olcay Şahan "Çok fazla bir şeyi yanlış yaptığımızı düşünmüyorum. Türkiye'nin en büyük camiasına karşı mücadele ettik, Denizlispor'a yakışan bir mücadele gösterdik, çok iyi mücadele ettik, bu maçın hakkı 1 puandı, böyle olmamalıydı." dedi.

Maç sonu Beşiktaş taraftarının kendisini alkışlamasının ardından onlara alkışla karşılık vermesi ve Denizlispor taraftarının bu duruma küfürlü tezahüratlarla tepki göstermesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Olcay Şahan "Kendimi kanıtlamış bir futbolcuyum. Beşiktaş'ta iyi ve kötü günlerim oldu. Taraftarın sevgisini hissetmek güzel bir şey. Denizlispor taraftarlarına ise söyleyecek bir şeyim yok, kaybettik diye üzgünlerdir, onlara da bir gün kendimi sevdireceğim." ifadelerini kullandı.

Olcay Şahan ayrıca "Burada oynamak herkesi etkiler, etkilemese bir tuhaflık var demektir. Takım arkadaşlarımla görüştüm. Şimdi arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Taraftarların, bana sevgi gösterisi çok güzel. Trabzonspor'da da kendimi sevdirdim, Denizlispor'da da kendimi sevdireceğim." diye konuştu.