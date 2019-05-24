Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Olcay Şahan, sosyal medya hesabı üzerinden Karadeniz ekibine veda etti.

Olcay'ın paylaşımı şu şekilde:

"Geldiğim ilk günden bugüne Trabzonspor formasını onur ve gururla taşıdım. Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde feda deyip elimden geleni yaptım. Beni iyi günde, kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda etme zamanı.Hakkınızı helal edin, hoşça kalın."