Yapay zeka alanında uzmanlaşmış binlerce bilim insanı, insan gözetimi olmaksızın kişileri tespit eden ve saldırı gerçekleştiren robotların geliştirilmesine ya da üretilmesine ortak olmayacaklarını beyan ettiler. Google DeepMind’ın ortak kurucusu Demis Hassabis ve Elon Musk da bu düşünceye destek verenler arasında.

Öldürücü düzeyde silah sistemleri geliştirmekle uğraşan silah firmalarını ve ülkeleri caydırmak amacıyla imzalanan taahhüte 2 bin 400’den fazla bilim insanı destek verdi. İnsan yaşamlarını yapay zekaya teslim etmek istemeyen kampanya destekçileri, makinelerin herhangi birisi ya da birileri için ölüm kararı verebilmesinin çok tehlikeli olabacağını savunuyorlar.

Yeni nesil kitle imha silahlarınına bir tür yasak gelmesini savunan kampanya destekçilerine 150’nin üzerinde yapay zeka firması da katıldı. Davalarının umutsuz olmadığını açıklama amacıyla yapay zeka öncesi Yoshua Bengio, “Uluslararası anlaşmalar ve kamuoyu sayesinde bu yaklaşım kara mayınlarında işe yaradı. Önemli ülkelerden biri olan ABD kara mayınları konusunda bir yasaklama getirmezken, ülkedeki şirketler üretimini durdurdu” dedi.

Yapay zekayı en çok benimseyen ve en fazla yatırımı yapan ordular; bu teknolojiyi gelişmiş bilgisayar sistemleri, zeminde yer göstermek için düşman bölgesinde uçan robotlar ve deniz altında gezen devriyeler üretmek için kullanıyor.

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