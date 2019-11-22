Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Medipol Başakşehir'i 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Yenilginin nedenleri nelerdir?" sorusuna yanıt veren milli futbolcu "Maça iyi başladık. Çok denedik, çabaladık, olmadı. Sonra ufak bir konsantrasyon eksikliği yaşadık. Takım olarak dağıldık. Orta alanda koptuk. Bir top kaybıyla gol oldu. Takım içinde konuşmamız lazım. Birbirimize inancımız var. Bunu telafi edecek gücümüz var. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Ömer Bayram "Çok karamsar olmaya gerek yok. Geçen sene de 7 haftalık sarsıntımız vardı. Büyük camiayız. Bunun üstesinden geliriz. Herkes birbirine güveniyor. Bunu telafi edecek gücümüz var. Savaşarak, birbirimize inanarak bunu telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera'nın yokluğunda maça 11'de başlayan kaleci Okan Kocuk ise "Aslında kazanabileceğimiz bir maçtı. İlk yarıda pozisyonlara da girdik. Pozisyon vermeden maçı kaybettik. Şanssızdık. Uzun süredir maç oynamamak insanı zorluyor ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Nando'yu (Muslera) aratmamaya çalıştım. Bugün her şey iyiydi, kazanabilirdik. Kaybettiğimiz için üzgünüm" şeklinde konuştu.