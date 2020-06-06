Galatasaray'ın Hollanda pasaportu da bulunan milli futbolcusu Ömer Bayram, çocukluk arkadaşı Virgil van Dijk'la ilgili konuştu. Kendisi gibi Hollanda'nın Breda şehrinde doğan ve aynı yaşta olan Van Dijk'ın evlerine sık sık geldiğini belirtti ve şu açıklamaları yaptı::

"Virgil van Dijk, çok genç yaşta Willem II'ye transfer oldu. Ben amatör takımlarda 1 sene oynadım. Devamlı dışarda, sabah akşam beraber oynuyorduk"

"KURU FASULYE ONA YARADI"

"Virgil van Dijk bizim eve çok gelirdi. Annem kuru fasulye ve pilav yapardı, patates kızartması yapardı, beraber yerdik. Ona yaradı, bize de yaradı tabii çok şükür"

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) August 31, 2018

"15 YAŞINDA AYNI BOYDAYDIK"

"14-15 yaşlarındayken hemen hemen aynı boydaydık. Van Dijk'ın boyu sonraki birkaç senede uzadı"

2018 yılında Southampton'dan 75 milyon sterline Liverpool'a transfer olan 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu, İngiliz ekibinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Bonservis bedeliyle tarihin en pahalı savunmacısı unvanını alan Van Dijk, 2018-2019 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü kazanmıştı.