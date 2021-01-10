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Ömer Erdoğan: VAR sistemi varsa niye kontrol edilmiyor?

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maçta geriye düştüklerini ancak çabuk cevap vererek öne geçmelerine rağmen duran toptan gol yediklerini söyledi. Erdoğan ayrıca VAR sistemine tepki gösterdi

Ömer Erdoğan: VAR sistemi varsa niye kontrol edilmiyor?

Süper Lig'in 18. hafta maçında sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, duran topta sıkıntı yaşayacağımızı bildiklerini ve buna çalışmalarına rağmen kalelerinde gol gördüklerini belirterek, “Beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Analizlerimiz de öndeki baskılarda Beşiktaş'ın sıkıntı yaşadığını gördük. Bunda da başarılı olduk. Aboubakar’ın uzaktan golü ile geriye düştük ama çabuk cevap verdik. Sonra bir duran topta gol yedik. Duran topta sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk, engellemek için çalışmasını da yaptık çünkü bugün boy ortalamamız kısaydı. Çalışmamıza rağmen bir anlık hatadan yedik. 3-2’yi bulmak için pozisyonlarda yakaladık” dedi.

VAR sisteminin neden devreye girmediğini merak ettiğini belirten Erdoğan, “Teknik direktörlüğe başladığım günden beri hakemlerle ilgili açıklamama yapmama kararı aldım. Hakemin görmemesi normal ama VAR sistemi varsa Akintole’nin attığı golde benim gördüğüm kadarı ile top rakipten geliyor, gol olması lazım. Çabuk karar verdi. Daha önceki farklı maçlar da VAR’a gidilen pozisyonlar da yaklaşık 3-4 dakika sürüyor ama bizim pozisyonumuzda devam edildi. Biraz daha topu rakibe verip, kontratakla pozisyon bulmaya çalıştık. Takım savunmasını iyi yaptık, pozisyonlarda bulduk. Kamara’ya yapılan net bir penaltı yapıldı. VAR sistemi varsa, kontrol edilmiyorsa, niye başka maçlarda kontrol ediliyor?” dedi.

Erdoğan, üç günde bir maç yaptıklarını ve artık bir haftalık aranın olduğunu, hem oyunsal, hem de fiziksel anlamda kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

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