'Önüm Arkam Duygularım Sobe' 23 Nisan'da sahnede

Paribu Art, Nisan ayı boyunca disiplinler arası birçok etkinliğe ev sahipliği yapcak. 7 Nisan’da başrollerinde Rıza Kocaoğlu ve Tuğrul Tülek’in olduğu tiyatro oyunu Sürüklenmiş ile Paribu Art’ta kültür sanatın yönü sahne sanatlarına çevriliyor. 8 Nisan’da çağdaş cazın yükselen sesi Jasmine Myra, sahneye çıkıyor ve çağdaş cazın duygu yüklü, aydınlık ve sinematik tarafını keşfetmek isteyen dinleyicileri çok katmanlı bir müzikal dünyaya davet ediyor.

Besteci, aranjör, piyanist Ceyda Pirali, Karma albümündeki parçalarını 9 Nisan’da seyirciyle buluşuyor. Otuz yıllık geçmişiyle müzikseverlerin kalbindeki yerini hala koruyan Kargo, Yarına Kalan Şarkılar saygı albümünü taçlandırmak için 10 Nisan’da hayranlarının sadakatine teşekkür niteliğinde bir buluşma gerçekleştiriyor. 11-12 Nisan’da 2025 yılında başlayan konser serisi Disko Anksiyete yeniden sahne alıyor. Darkwave, post-punk, endüstriyel, gotik, new beat ve deneysel karanlık müzik janralarının bir araya geleceği festival, bu yaklaşımıyla Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşıyor. Festivalin küratörü She Past Away, uzun zamandır merakla beklenen yeni albümü Mizantrop’un Türkiye lansmanını da Disko Anksiyete Festivali kapsamında gerçekleştirecek.

13-14 Nisan’da başrollerinde Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu ve Nihal Usanmaz’ın olduğu Devlerin Savaşı sahnede olacak. 14 Nisan’da Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz matine ve suare seanslarıyla devam ediyor. 15 Nisan’da ise Belçikalı rock grubu dEUS, “Worst Case Scenario” ve “In a Bar, Under the Sea” albümlerini kutlayan; “Worst Case Versus In A Bar” Avrupa turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşacak.

15 Nisan’da Suzanne Ciani konserine, 16 Nisan’da Soft Analog konseri var... Disco, funk, elektronika, new wave gibi türlerden beslenen, synth pop ve electro pop türlerinde müzik üreten Soft Analog, “Gecenin Koynunda” yeni albümlerinin lansman konseriyle dinleyicinin karşısına çıkıyor. Aşk Acısı gösterisi ile Cem Yılmaz’dan sonra Netflix’te yer alan ilk Türk mizahçısı Ali Congun kahkaha dolu yeni gösterisi Adliye Çayı ile 17 Nisan’da sevenleriyle buluşuyor. Post-rock’ın efsane kolektifi Godspeed You! Black Emperor, 18 Nisan’da sahne alıyor. Godspeed You! Black Emperor, zamansız estetiğini canlı deneyimlemek isteyen tüm dinleyicileri benzersiz bir müzikal yolculuğa davet ediyor.

18-19 Nisan’da Tan Sağtürk Akademi Piyano Festivali ile öğrencilerin piyano resitali sahnede oluyor. 19 Nisan’da Birsen Tezer, sahnesinde duygulara dokunan şarkılarıyla müzikseverleri büyülüyor. 20 Nisan’da başrolünde Salih Bademci’nin olduğu Sesler sahnede olacak. Salih Bademci, Sesler oyunu ile seslerin hafızalarda, duygularda ve sezgilerdeki yerini anlatıyor.

23 Nisan’da Paribu Art’ta sürpriz bir çocuk etkinliği gerçekleşirken, Selin Cankı Ceylan’ın kaleme aldığı ve Serin Öztoprak’ın yönettiği Önüm Arkam Duygularım Sobe adlı çocuk oyunu, minik izleyicileri; başrol karakteri Deniz’in şaşkınlık, korku, öfke, cesaret ve mutluluğu temsil eden figürlerle kurduğu dünyaya davet ediyor. Her figür, Deniz’in kendi iç dünyasında açtığı yeni kapıları aralayacak; şaşkınlık merakı, korku cesareti, öfke ifadenin gücünü, mutluluk ise peşinden koşulan o kaçamak anı hatırlatacak.

24 Nisan’da başrollerinde Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Hassanisoughi ve Yavuz Pekman’ın olduğu; Metot oyunu, günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyuyor. 25 Nisan’da Ahmet Ali Arslan’ın yazdığı ve anlattığı müzikli, interaktif çocuk masalı Nazik Korsan Piyu’da çocuklar çeşitli tekniklerle müziğe eşlik ediyor, oyuna oyun oynayarak ortak oluyorlar. Bir yandan masal dinleyip bir yandan bir nevi müzik atölyesi yapıyorlar. Aynı gün Nilüfer Verdi İle Caz Şarkıları’nda caz sahnesinin değerli piyanistlerinden Nilüfer Verdi, caz şarkıları projesiyle vokallerde önemli isimleri konuk ediyor.

Paribu Art’ın mart ayı itibarıyla başlattığı uluslararası masterclass ve workshop serisi nisan ayında Mel Churcher ile devam ediyor. Benedict Cumberbatch, Angelina Jolie, Daniel Craig, Keira Knightley ve Henry Cavill gibi dünyaca bilinen isimlerle çalışmış oyuncu koçu Mel Churcher 25-26-27 Nisan’da geleceğin yıldızlarıyla bir araya geliyor. 25-26 Nisan tarihlerinde Juste ve Paribu Art ortaklığıyla gerçekleşecek bu özel workshop’ta, kamera ve monitör kullanımıyla oyuncuların performansları üzerine sohbetler ediliyor; katılımcılar, kamera önü oyunculuğun teknikleri ve inceliklerini doğrudan deneyimleme fırsatı buluyor. 27 Nisan’da ise herkesin katılımına açık soru & cevap günü yapılıyor.

Indie rock sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden Lovejoy 26 Nisan’da dinleyicisiyle buluşuyor. 27 Nisan’da Sürüklenmiş yeniden sahnelenirken, farklı otorite biçimleri ile mücadele eden iki gencin otobiyografik hikâyesini sahneye taşıyan Aramızdaki Mesafe, 28 Nisan’da izleyiciyle buluşuyor.

Tan Sağtürk Genç Bale Topluluğu tarafından sahnelenen ve Duende Global yapımcılığında hayata geçirilen “Swans” Dünya Dans Günü’ne özel 28–29 Nisan’da sahneleniyor. Türkiye’de bir ilke imza atan klasik bale ve hip hop dansçılarından oluşan bu genç ve dinamik topluluk, Kuğu Gölü’nü farklı bir isim ve bambaşka bir bakış açısıyla sahneye taşıyor. Dans, müzik ve teknolojinin bir araya geldiği bu özel yapım; klasik kalıpların ötesine geçen, genç, güçlü ve çağdaş bir sahne dili sunuyor. 29 Nisan’da Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz oyunu tekrar sahnelenirken, 30 Nisan, Uluslararası Caz Günü'nde, The Offline’ın zamana ve mekâna meydan okuyan, sinematik tınılarla dolu ses evrenine ev sahipliği yapıyor.

Paribu Art’ın nisan programı şöyle:

7 Nisan - Sürüklenmiş

8 Nisan - Jasmine Myra

9 Nisan - Ceyda Pirali

10 Nisan - Kargo

11-12 Nisan - Disko Anksiyete

13-14 Nisan - Devlerin Savaşı

14 Nisan - Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz

15 Nisan - dEUS

15 Nisan - Suzanne Ciani

16 Nisan - Soft Analog

17 Nisan - Ali Congun - Adliye Çayı Stand-Up

18 Nisan - Godspeed You! Black Emperor

18-19 Nisan - Tan Sağtürk Akademi

19 Nisan - Birsen Tezer

20 Nisan - Sesler

23 Nisan - Önüm Arkam Duygularım Sobe

24 Nisan - Metot

25-26-27 Nisan -Mel Churcher Masterclass

25 Nisan - Nilüfer Verdi ile Caz Şarkıları

25 Nisan - Nazik Korsan Piyu

26 Nisan- Lovejoy

27 Nisan - Sürüklenmiş

28 Nisan - Aramızdaki Mesafe

28-29 Nisan - Swans

29 Nisan - Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz

30 Nisan - The Offline