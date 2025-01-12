Onur Talay: Biz bu oyunu bozmasını biliriz
Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Onur Talay, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Onur Talay, Beşiktaş maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"
Yeşil-beyazlılarda Yönetim Kurulu Üyesi Onur Talay, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sahada iyi bir futbol oynandığını dile getiren Talay, “Güzel bir maç oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da yeni yönetim kurulu ve sayın başkanı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Güzel bir mücadele oldu. Soğuk bir akşam, zor bir saha ve zemin. Her iki takım da elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Sonunda kazanan Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum” diye konuştu.
“İNANIYORUM Kİ LİGDE KALACAĞIZ"
Sezon sonunda Süper Lig’de kalacaklarına inandığını söyleyen Onur Talay, “İlk yarıda iki basit gol yedik. İkinci yarıya baktığımızda oransal olarak ciddi bir top kontrolümüz var. Direkten dönen topumuz var. Ceza sahasında ikinci yarıda sanıyorum 25 kere topla buluşmuşuz. Toplam maç boyunca 42 defa ceza sahası içerisinde topla buluşmamız var. Pozitif futbol oynadık. Buraya gelip yatmadık. Zaman geçirmeye çalışmadık. Yerden kalkmamazlık da yapmadık. Tamamen açık bir futbol oynadık. Bileğimizin hakkıyla burada puan veya puanlar almaya geldik. Ama neticesinde futbol bu, kaybettik. Evimize bu şekilde dönüyoruz. Taraftarımızdan da bu noktada özür diliyoruz ama oyuncu arkadaşlarımı da bu noktada sonuna kadar tebrik ediyorum. Teknik ekibimizi tebrik ediyorum yani yeni ekip geldikten sonra özellikle Volkan hocamız geldikten sonra tüm kamuoyu şahittir buna, iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Açık futbol oynamaya çalışıyoruz. İlk devreyi tamamladık. İkinci devre oynanacak. Maçlarımız var. Bu maçların neticesinde inanıyorum ki ligde kalacağız ve iyi noktada da bu ligi bitireceğiz” şeklinde konuştu.
“BİZ BU OYUNU BOZMASINI BİLİRİZ"
VAR hakemlerinin yabancı olmasının bir şeyi değiştirmeyeceğini aktaran Talay, “Tabii hepimizin merak ettiği pozisyon ve pozisyonlar var. 65. dakikada gerçekleşen bir pozisyon var. Hepinizin de bildiği gibi Taylan'ın pozisyonu. Yaklaşık herhalde incelemesiyle beraber toplam 7 dakika sürdüğünü tahmin ediyorum o pozisyonun. Kamuoyu zaten her şeyi gördü. Hakem hocaları eminim bunları yorumlayacaktır. VAR'a çağrılan bir orta hakem. İyi de bir hakem. Yani hep böyle övülüyor. Yok, işte oyunu kesmiyor. Mehmet Türkmen'den bahsediyorum. Oyunu kesmemesi, hızlı oynatması, problem yaşatmaması noktasında oyunculara ama şunu anlamakta gerçekten ben çok zorluk çekiyorum. Az önce başkanımız Fikret Öztürk'le de görüştüm. Kendisi de aynı dertten mustarip. Yani madem ikinci yarıda hayata geçirilecek olan bir karar var. VAR hakemleri yabancı olacak. VAR hakemleri yabancı olsa da orta hakem eğer bu kararı vermese herkesin de kararında hemfikir olduğu, penaltı olduğuna hemfikir olduğu bir kararı vermezse biz ne ne için çabalıyoruz burada? Bodrum FK hiç kimseye beş kuruş borcu olmayan, devlete beş kuruş vergi borcu olmayan bir kulüp. Mümkün olduğu kadar her şeyi kuralıyla yapmaya gayret ediyoruz. Profesyonelce yönetmeye çalışıyoruz ama iyi hakem dediğimiz arkadaş dahi bir arkadaşımız dahi bu kadar açık bir pozisyonda 1,5 dakika neyi inceledin sen? Geldin, baktın. Ayağa basmanın bariz olduğunu görüyorsun. Ceza sahası içerisinde ayağı basma varsa bu ceza sahasının dışında olsa dahi benzer bir pozisyonda sen sahanın herhangi bir yerinde ayağa basma olduğunda bir faul vermeyecek misin? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ali Aytemur'un pozisyonu da aynı şekilde. Bakıyorsunuz verilmeyen daha gri bir pozisyon olabilir ama bu kadar açık net bir pozisyon. Topla oynamada bu kadar hakimiz. Rüzgarı arkamıza almışız. 20 dakikadır atak üstüne atak yapıyoruz. Siz o bariz penaltıyı vermediğinizde o futbolcuların psikolojisini tahmin edebiliyor musunuz? Zaten ben burada kazanamayacağım psikolojisiyle, psikolojileri tamamen bozuluyor ve geri çekiliyorlar. Doğal olarak ayakları geri geri gitmeye başlıyor. Ben yazık günah diyorum sadece. VAR hakemi yabancı olacak. O zaman orta hakemleri de yabancı yapsınlar. Bu kadar basit. Bizim güvenimiz gerçekten Bodrum FK olarak kalmadı. Biz kime güveneceğiz? Çok merak ediyorum. VAR hakemi geldi, kararı verdi. Orta hakem uymadı, bu işten ne anladık? Orta hakemleri de değiştirsinler. Orta hakemler de o zaman yabancı olsun. Herkes mustarip. Canımız gerçekten çok yanıyor. Eğer bir oyunlar oynanıyorsa da kulüp olarak biz bu oyunu bozmasını da biliriz” ifadelerini kullandı.
"ÇOCUK YERDE KIVRANDI"
Pozisyon hakkında henüz Taylan Antalyalı ile konuşmadığını belirten Onur Talay, “Taylan'la konuşma şansım olmadı ama herkesin gördüğü çok net. 100 kişiden 99'u buna penaltı diyorsa şayet, rakiplerimize bakıyorum sosyal medyada da izliyorum. Yani net bir şekilde penaltı olduğuyla alakalı şey var. Genel bir algı var. Hakem hocaları da aynı şekilde yorum bildiriyorlar. Çocuk yerde kıvrandı gördüğünüz gibi ayağına basmadan kaynaklı. En az 1,5 dakika kalkamadı” dedi.
"TAMAMEN YABANCI HAKEMLERLE OYNAYALIM"
Verilen hatalı kararların kulübe maddi manevi zarar verdiğini yineleyen Talay, “Şu saatten sonra inanmıyorum. Sizce inanıyor musunuz? Yani yabancı VAR geldi. Dünyanın en iyi VAR hakemlerini getirdiniz. İngiltere'den, İspanya'dan, Almanya'dan artık nereden gelecekse bilmiyorum. Ama orta hakemlerimiz eğer o karara riayet etmeyeceklerse ve bu kadar bariz bir pozisyonda riayet etmeyeceklerse nasıl bir sonuç çıkacak? O zaman orta hakem değişsin. Yan hakemlerde değişsin. Tamamen yabancı hakemlerle oynayalım futbolu. Yeter yani gerçekten biz futbol konuşmak varken iyi futbol pozitif futbol konuşmak varken burada bu kadar insan karşınızdayız. Hakemlerin yapmış olduğu bariz hataları konuşuyoruz. Yazık günah gerçekten her şeye yazık. Zamanımıza yazık. Paramıza yazık” diyerek sözlerini tamamladı.