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Çinli teknoloji markası OPPO bugün yeni işletim sistemi ColorOS 12'yi resmi olarak duyurdu. Kullanıcılarına Android 12'ye daha yakın bir deneyim yaşatmayı amaçlayan ColorOS 12, yeni ve kapsamlı kullanıcı arayüzüyle kullanıcılara üretkenliği artırmanın yanı sıra iş-yaşam dengesini kurmaya yardımcı olacak özelliklerle birlikte geliyor.

Gerçekleştirilen lansmanla OPPO, ColorOS 12 beta sürümünü global kullanıcıları için resmi olarak yayınlayarak Android 12'yi çalıştıran ilk OEM'lerden biri oldu. OPPO ilk olarak Endonezya, Tayland ve Malezya'daki Find X3 Pro'ya sunduğu sürümü, önümüzdeki aylarda daha fazla ülke ve bölgeyi kapsayacak şekilde daha fazla modelde sunmayı planlıyor.

YENİ ÖZELLİKLER NELER?

OPPO'nun sonsuz tasarım konsepti üzerine tasarlanan yeni işletim sistemi ColorOS 12, daha kapsayıcı bir deneyim için farklı dillere ve kültürlere uygun daha çok simge, animasyon ve bilgi ekranlarıyla farklı telefon formatlarına uyarlanabilir bir yapıyla birlikte geliyor.

OPPO Ar-Ge'sinden çıkan ColorOS 12’de, başta sistem eskimesi hatalarının önüne geçmek ve akıllı kaynak tahsisi sağlamak için, uzun süreli kullanıma bağlı gecikmeleri ve sistem takılmalarını gidermeye odaklanıldı. Yapılan açıklamaya göre 3 yılda yüzde 2.75 oranında daha düşük bir sistem yaşlanma oranı, ortalama yüzde 30 daha az bellek kullanımı ve yüzde 20 daha düşük pil tüketimi kaydedilmiş.

ColorOS 12’deki görsel sezgilere hitap eden Quantum Animation Engine, gerçeğe yakın animasyon efektleri elde etmek için 300'den fazla geliştirilmiş animasyon kullanıyor. Direnme, durağan kalma ve geri tepki verme gibi fiziksel davranışları taklit eden bu özellik, daha gerçekçi ve sezgisel olması için genel deneyimi insan beyninin bilişsel yapısına ve alışkanlıklarına daha uyumlu hale getiriyor. ColorOS 12, kullanıcıların birden fazla senaryoda üretken olmasını sağlamak için PC Connect, Google Lens tarafından desteklenen 3 Parmakla Çeviri Hizmeti, FlexDrop ve Phone Manager gibi özellikleri sunuyor.

GİZLİLİK ÖNCELİKLİ HALE GETİRİLDİ

OPPO, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda yeni işletim sisteminde gizliliğin öncelikli hale getirildiğini duyurdu. Gizlilik Panoları, Yaklaşık Konum Paylaşımı ve Mikrofon ve Kamera Göstergelerinin dahil olduğu Android 12'ye özgü güvenlik ve gizlilik özelliklerinin yanısıra ColorOS 12’de aynı zamanda OPPO ekibinin geliştirdiği Özel Sistem, Özel Kasa ve Uygulama Kilidi gibi faydalı özellikler de bulunuyor.

Depolama ve işleme yoluyla veri uyumluluğunu iyileştiren OPPO’nun yeni işletim sistemi, kullanıcı verilerinin, bir protokol kullanılarak yakın sunuculara iletildiğini ve düz olmayan metin formatında kaydedilip korunduğunu, ISO27001 ve ePrivacy gibi yetkili kuruluşlardan gizlilik sertifikalarına da sahip.

OPPO, ayrıca Android uygulama geliştiricilerine katkıda bulunmak ve Android ekosistemini geliştirmek için HyperBoost ve Color Vision Enhancement özelliğini de daha açık hale getirdiklerini açıkladı.

ColorOS 12 NE ZAMAN SUNULACAK?

OPPO, bugün ilk olarak Endonezya, Tayland ve Malezya'da Find X3 Pro 5G için ColorOS 12'nin genel beta sürümünü kullanıma sunacak. 2021'in kalan aylarında ve 2022 yılında diğer ülkelerde ve ek modellerde de adım adım dağıtılmaya devam edilecek.

Şirket, ColorOS 12'yi 150 milyon kullanıcıyla 110'un üzerinde modele ulaştırmayı hedefliyor. Çinli teknoloji şirketi bugün ayrıca Find X Serisi için 4 yıllık ve Reno/F/K ve A Serileri için ise 3 yıllık düzenli güvenlik yamaları sunulacağını da duyurdu.