        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü Beşiktaş'ı sırtlıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü Beşiktaş'ı sırtlıyor!

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü 1 gol - 1 asistle maça damga vurdu. Orkun, ayrıca Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda son 11 karşılaşmanın 9'unda gol katkısı sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 22:11 Güncelleme:
        Beşiktaş’ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Kasımpaşa mücadelesinde de ağları sarsmayı başardı.

        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 11. dakikada Oh ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü’den geldi.

        Geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 kazanılan Gençlerbirliği müsabakasında güzel bir frikik golü kaydeden Orkun, Kasımpaşa karşısında da yine takımının ikinci golünü kaydetti.

        Ligde 23 karşılaşmada 6 gol ve 8 asiste ulaşan milli futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 4 maçta 1 golü bulunuyor.

        SON 11 MAÇTA 9 GOL KATKISI

        Orkun Kökçü, ayrıca lig ve kupada son 11 karşılaşmanın 9’unda gol katkısı sağladı. 25 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Kayserispor maçında 1 asist, Eyüpspor mücadelesinde 1 gol, Konyaspor müsabakasında 1 gol, 1 asist, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor maçında 1 gol, Alanyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarında 1’er gol, Göztepe maçında 2 asist, Gençlerbirliği mücadelesinde 1 gol ve son olarak da Kasımpaşa karşısında 1 gol ve 1 asiste imza attı.

        Orkun, bu süreçte ligdeki Kocaelispor maçında sarı kart cezalısıyken, 1-0 kaybedilen Galatasaray karşılaşmasını da boş geçmişti.

