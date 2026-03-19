Orkun Kökçü Beşiktaş'ı sırtlıyor!

SON 11 MAÇTA 9 GOL KATKISI

Orkun Kökçü, ayrıca lig ve kupada son 11 karşılaşmanın 9’unda gol katkısı sağladı. 25 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Kayserispor maçında 1 asist, Eyüpspor mücadelesinde 1 gol, Konyaspor müsabakasında 1 gol, 1 asist, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor maçında 1 gol, Alanyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarında 1’er gol, Göztepe maçında 2 asist, Gençlerbirliği mücadelesinde 1 gol ve son olarak da Kasımpaşa karşısında 1 gol ve 1 asiste imza attı.