        Orlando Bloom'un bekâr tatili - magazin haberleri

        Orlando Bloom'un bekâr tatili

        Katy Perry'den ayrılmasının ardından bekâr hayatı yaşayan Orlando Bloom, Santa Barbara sahilinde arkadaşıyla tatilde görüntülendi

        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 12:26 Güncelleme: 07.08.2025 - 12:26
        Nişanlısı Katy Perry'den ayrılmasının ardından bekâr hayatına alışmaya çalışan Orlando Bloom, ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Barbara şehrinde tatil yaparken görüntülendi.

        Pasifik sahilinde bir arkadaşı ve onun çocuğuyla denize girerken görülen Orlando Bloom, fit haliyle dikkat çekti.

        Düzenli spor yaptığı bilinen 48 yaşındaki İngiliz oyuncu, özellikle belirgin karın kaslarıyla dikkatleri üzerine çekti.

        Geçtiğimiz günlerde, Orlando Bloom'un eski nişanlısı Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Montreal'de bir restoranda baş başa yemekte görüntülenmiş, bu buluşma aralarında bir aşk olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

        Orlando Bloom da birkaç gün önce eski nişanlısı ve Trudeau arasındaki ilişki iddialarını ti'ye alan sosyal medya gönderisiyle gündeme gelmişti. Bloom, The Onion adlı mizah gazetesinin 'Orlando Bloom, Angela Merkel ile akşam yemeğinde görüntülendi' başlıklı haberini Instagram sayfasında paylaşmıştı. Manşet, oyuncu ve eski Almanya Başbakanı'nın mum ışığında birlikte yemek yerken çekilmiş yapay zekâ fotoğrafına ve ikili hakkında bazı sahte kaynaklara yer veriyordu.

        Gazetenin esprili haberinde; "Nişanlısı Katy Perry ile ayrıldığını açıklamasından sadece birkaç hafta sonra, İngiliz oyuncu Orlando Bloom, cuma günü eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yemek yerken görüntülendi. Angela, Orlando'yu bütün gece güldürdü, gözlerini ondan alamadı" ifadelerine yer verilmişti.

        2016'da birlikteliğe başlayan ve dört yaşında bir kızı olan 40 yaşındaki şarkıcı Katy Perry ile Orlando Bloom, haziran ayı sonunda ayrılmıştı. Bloom, Jeff Bezos ile Lauren Sánchez’in haziranda Venedik’te yapılan düğününe tek başına katılmıştı. Ünlü oyuncu, düğünün ardından geçirdiği hafta sonunda, 27 yaşındaki meslektaşı Sydney Sweeney ile Venedik sokaklarında yürürken kameralara yansıması, ikili arasında yeni bir ilişkinin başlayabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

        Öte yandan Justin Trudeau, 2023'te 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile ayrılma kararı aldıklarını açıklamıştı. 2005 yılında Montreal'de evlenen çiftin üç çocuğu bulunuyor.

        #orlando bloom
        #tatil
        #katy perr
        #Ayrılık
